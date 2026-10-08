Star Wars: Galactic Racer : Tous les personnages jouables en multijoueur, comment les débloquer ?

Nous vous indiquons comment débloquer tous les personnages jouables disponibles en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer, afin que vous puissiez les essayer.

Durant toute leur aventure sur Star Wars: Galactic Racer, les joueurs et les joueuses peuvent déverrouiller de nombreux éléments. Ainsi, en plus de pouvoir accéder à divers styles de pilotage, la communauté peut débloquer plusieurs personnages jouables, notamment pour les modes multijoueur. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Dès lors, ci-dessous, nous vous expliquons comment débloquer tous les personnages jouables en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer.

Comment débloquer tous les personnages jouables en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer ?

C'est notamment via les modes multijoueur « Course rapide » et « Tournoi multijoueur » (et non « Course de modules rapide ainsi que « Tournoi de modules ») que les joueurs et les joueuses de Star Wars: Galactic Racer peuvent choisir un personnage parmi une sélection donnée et plutôt variée. À l'heure actuelle, 13 sont disponibles.

Cependant, et comme vous pourrez le constater, nombreux d'entre eux ne sont pas accessibles dans les premières heures de jeu et doivent donc être débloqués. Rassurez-vous, débloquer les personnages jouables en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer est plutôt simple : il suffit de monter son niveau de joueur en jouant aux modes précédemment cités.

Mais, sans plus tarder, voici comment débloquer tous les personnages jouables en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer. Pour chacun d'entre eux, nous vous précisons son style de pilotage.

Personnage jouable Style de pilotage Comment le débloquer ? Shade Pied au statoréacteur Débloqué par défaut Katja Mox Expertise technologique Atteindre le rang multijoueur 2 Griff Halloran Postcombustion Atteindre le rang multijoueur 4 Ary Quill Poussée maximale Atteindre le rang multijoueur 6 Soren Zaks Ingénierie de terrain Atteindre le rang multijoueur 8 Nik Skandaro Survie à tout prix Atteindre le rang multijoueur 12 Goli et 02-R0 Dans les règles Atteindre le rang multijoueur 18 Fola Kanjen Tenace Atteindre le rang multijoueur 22 Sen Fira Dans le sillage Atteindre le rang multijoueur 24 Biddy Blas Pyromane Atteindre le rang multijoueur 26 Malis Vazosk Fan de bagarres Atteindre le rang multijoueur 30 Lyren Shok Cascades en série Atteindre le rang multijoueur 34 Kestar Bool Cache d'arme mobile Atteindre le rang multijoueur 40

Nous vous conseillons, d'ailleurs, de bien sélectionner votre personnage lorsque vous lancez vos parties en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer. Chacun possède un style de pilotage spécifique et des caractéristiques particulières, qui pourraient faire la différence durant les courses.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC.