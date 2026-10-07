Star Wars: Galactic Racer : Tous les styles de pilotage, comment les débloquer ?

Nous vous expliquons comment débloquer tous les styles de pilotage/de pilote sur Star Wars: Galactic Racer.

Sur le jeu de courses de Fuse Games, Star Wars: Galactic Racer, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité de sélectionner un style de pilotage, qui peut grandement faire la différence durant leurs parties. Or, tous ne sont pas disponibles dans les premières heures de jeu et doivent donc être débloqués. Il y a, d'ailleurs, des conditions à respecter.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer tous les styles de pilotage sur Star Wars: Galactic Racer, afin que vous puissiez trouver celui qui vous correspond le mieux.

Comment débloquer tous les styles de pilotage sur Star Wars: Galactic Racer ?

Accéder à tous les styles de pilotage sur Star Wars: Galactic Racer

Au début de l'aventure sur Star Wars: Galactic Racer, la communauté a seulement accès au style de pilotage Survie à tout prix, qui est débloqué par défaut. Toutefois, d'autres deviennent accessibles par la suite, et ce, en fonction des actions réalisées en jeu, et plus précisément durant la campagne. À ce propos, notons que le titre de Fuse Games propose, à ce jour, 14 styles de pilotage différents.

Mais, sans plus attendre, voici comment débloquer tous les styles de pilotage sur Star Wars: Galactic Racer (à chaque fois, nous vous donnons sa description et ses conditions de déblocage):

Style de pilotage Description Comment le débloquer ? Survie à tout prix Un style défensif pour tout pilote qui veut se concentrer sur la course Débloqué par défaut Tenace Un style à toute épreuve qui gagne en performance dans les situations à risque Participer à 4 événements de tournois Poussée maximale Un style à haut risque pour ceux qui osent repousser les limites de leur statoréacteur Utiliser le statoréacteur pendant 375 secondes Fan de bagarres Un style agressif qui récompense les affrontements et les destructions Réaliser 20 destructions Pied au statoréacteur Un style contrôlé pour tout pilote qui cherche à prolonger au maximum la durée du statoréacteur Utiliser le statoréacteur pendant 950 secondes Expertise technologique Un style technique pour les pilotes qui veulent exploiter pleinement les capacités Activer 80 capacités Postcombustion Un style simple qui mise sur la puissance de la postcombustion plutôt que sur celle du statoréacteur Gagner 35 événements de tournois Cascades en série Un style spectaculaire qui tire parti des sauts pour surprendre les adversaires et prolonger la durée de la postcombustion Passer 240 secondes dans les airs Ingénierie de terrain Un style stratégique qui tire profit de la suppression des effets de statut négatifs Activer 110 capacités Pyromane Un style efficace conçu pour des pointes de vitesse extrêmes grâce à un statoréacteur court, mais puissant Réaliser 48 destructions Dans le sillage Un style fluide pour utiliser l'aspiration des adversaires afin de les dépasser Gagner 40 événements de tournois Givré Un style avancé pour les pilotes désireux de tirer profit du gel Activer 160 capacités Dans les règles Un style habile qui récompense les pilotes évitant le combat Gagner 60 événements de tournois Cache d'arme mobile Un style mortel pour les pilotes qui veulent jouer offensivement Remporter la Ligue galactique

Sachez que vous pouvez à tout moment prendre connaissance de votre progression dans les conditions/prérequis pour débloquer les styles de pilotage sur Star Wars: Galactic Racer. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Registre » depuis le menu principal. Dans la section « Principal » et « Styles de pilotage », vous pourrez voir les styles de pilotage déjà débloqués ou ce qu'il vous reste à faire pour y accéder.











Les styles de pilotage disposent-ils d'améliorations ?

Sur Star Wars: Galactic Racer, les styles de pilotage peuvent être améliorés. Chacun d'eux possède 3 rangs au total. Débloquer les rangs supérieurs, qui offrent des bonus, nécessite de jouer le style de pilotage en question et d'effectuer des actions bien spécifiques. Par exemple, accéder au rang 2 de Survie à tout prix demande de passer 180 secondes avec un bouclier.

Qu'est-ce qu'un style de pilotage sur Star Wars: Galactic Racer ?

Les styles de pilotage sur Star Wars: Galactic Racer offrent un build de base aux joueurs et aux joueuses. Il convient ainsi d'en sélectionner un en fonction de sa façon de jouer. Par exemple, celles et ceux qui préfèrent adopter une stratégie défensive et se protéger peuvent opter pour le style de pilotage Survie à tout prix. En revanche, les joueurs et les joueuses qui choisissent une approche agressive peuvent s'intéresser au style de pilotage Cache d'arme mobile ou encore Fan de bagarres. Dans tous les cas, et pour chaque style de pilotage, il est important de regarder leurs caractéristiques pour savoir lequel correspond le mieux à votre playstyle.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer, qui est sorti le 6 octobre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.