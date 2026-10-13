Star Wars: Galactic Racer : Le succès de Biddy Blas prend son acteur totalement de court

Le jeu de course Star Wars: Galactic Racer séduit les joueurs, mais c'est un personnage inattendu qui vole la vedette. Biddy Blas, nouvelle mascotte au vocabulaire improbable, suscite un bel engouement sur les réseaux sociaux. Son interprète, totalement dépassé par les événements, réagit à cette vague d'amour soudaine de la communauté.

Le monde du jeu vidéo réserve parfois des surprises de taille. Alors que Star Wars: Galactic Racer s'impose comme l'un des titres les mieux notés de la franchise grâce à ses courses punitives et grisantes, la véritable star de cette sortie n'est pas un vaisseau emblématique ni un Jedi légendaire. Il s'agit de Biddy Blas, une petite créature reptilienne qui a instantanément conquis le cœur de la communauté. Les réseaux sociaux ont été inondés de clips et de mèmes mettant en scène ce personnage secondaire, que les passionnés ont rapidement qualifié de meilleur ajout récent à l'univers galactique. Les joueurs reprennent en boucle ses répliques devenues cultes, comme « scrib doon » ou encore la fameuse phrase « ding dong pookie, ding dooooong ». Ce phénomène viral a pris une ampleur absolument phénoménale, à tel point qu'il a fini par atteindre et bouleverser le quotidien de l'homme se cachant derrière la voix originale de cette créature atypique.

Un acteur totalement pris de court par le succès

L'interprète de Biddy Blas, Richard Summers-Calvert, qui est également connu dans le milieu du catch professionnel sous le pseudonyme de Charles Crowley, n'était absolument pas préparé à affronter un tel raz de marée numérique. Face à l'explosion soudaine de sa popularité sur Internet, l'acteur a pris la parole par le biais d'une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Son objectif était de partager son ressenti face à cet engouement aussi soudain que massif de la part des joueurs du monde entier.

Il explique notamment dans son intervention avoir reçu une véritable avalanche de messages provenant de fans s'étonnant de son absence lors des dernières conventions dédiées à la culture populaire, en particulier Star Wars. La rapidité avec laquelle la communauté s'est appropriée son personnage l'a laissé littéralement sans voix, le propulsant presque du jour au lendemain au rang de véritable icône d'Internet.

Laissez-moi juste une seconde, j'ai l'impression que les gens m'ont réveillé en hurlant DING DONG POOKIE, DING DONG. Je suis complètement dépassé et surstimulé par tout cela.

Un appel lancé aux conventions pour rencontrer le public

Malgré le choc provoqué par cette vague d'attention inattendue, Richard Summers-Calvert se montre profondément touché par les nombreux retours positifs de la communauté. L'acteur britannique a tenu à remercier très chaleureusement les joueurs pour leur immense bienveillance et leur créativité débordante autour de son personnage de petit homme crocodile de l'espace.

Je suis tellement reconnaissant et si heureux de voir que tout le monde aime Biddy Blas à ce point.

Afin de pouvoir répondre de manière adéquate à la demande de ses nouveaux admirateurs, l'acteur a vivement encouragé sa communauté à contacter directement les organisateurs de conventions locales pour exiger sa présence lors des prochaines éditions.











Il a d'ailleurs tenu à faire une promesse à son public naissant, s'il est officiellement invité à participer à un événement public, il n'hésitera pas une seule seconde à offrir des « scrib doon » à tous les joueurs qui feront le déplacement pour venir le saluer.

Quant à Star Wars: Galactic Racer, il est disponible depuis le 6 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :