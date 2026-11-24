Fuse Games a indiqué qu'une nouvelle mise à jour majeure, nommée Speed Legends, arrive prochainement sur Star Wars: Galactic Racer.

En attendant l'arrivée du mode multijoueur local en écran partagé, les joueurs et les joueuses de Star Wars: Galactic Racer vont bientôt pouvoir découvrir des nouveautés. Le studio de développement Fuse Games a, effectivement, prévu de déployer prochainement la mise à jour majeure Speed Legends sur Star Wars: Galactic Racer.

La mise à jour Speed Legends de Star Wars: Galactic Racer annoncée

Par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Fuse Games ont annoncé que Star Wars: Galactic Racer va profiter de nouveaux contenus dans peu de temps, et ce, grâce à la mise à jour Speed Legends.

Selon les informations partagées, ce patch apportera les lobbys privés (jusqu'à 6 joueurs), la reconfiguration des commandes, mais aussi de nouvelles couleurs et patines pour les véhicules. En plus de cela, la communauté peut s'attendre à des nouveautés du côté des courses de Podracer : 2 nouveaux personnages jouables, 2 nouveaux événements Podracer et 8 nouveaux scénarios. Fuse Games a, en outre, prévu de proposer de nouveaux véhicules à l'achat :

M-68 Landspeeder, vu dans le film Solo: A Star Wars Story

Trois nouveaux speeders, qui sont inspirés par The Mandalorian

Une fenêtre de sortie pour la mise à jour Speed Legends de Star Wars: Galactic Racer

Au moment où nous écrivons ces lignes, Fuse Games n'a donné qu'une fenêtre de sortie concernant la mise à jour Speed Legends de Star Wars: Galactic Racer : le rendez-vous est fixé au mois de décembre 2026. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, nous ne savons pas encore quand toutes ces nouveautés seront disponibles sur le jeu de courses plongé dans l'univers Star Wars. Le studio de développement révélera, sans nul doute, la date de sortie précise dans les jours à venir.

The STAR WARS: Galactic Racer™ Speed Legends update is coming this December! The free update includes private lobbies, input re-binding, two new podracers, eight podracing Scenarios, and more. Plus new iconic STAR WARS™ vehicles for purchase. https://t.co/XdIDSIeNr6 — STAR WARS: Galactic Racer™ (@SWGalacticRacer) November 24, 2026

Pour conclure, rappelons que Star Wars: Galactic Racer est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :