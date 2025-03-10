Split Fiction dévoile ses ventes en 48 heures, c'est fou

Hazelight Studios vient de lever le voile sur le nombre de copies vendues à l'espace de deux jours. Des chiffres qui donnent le tournis.
Disponible depuis ce 6 mars, Split Fiction
est un succès, déjà. Les premiers chiffres sur Steam sont excellents et ont explosé le record de It Takes Two
, autre production du studio, Hazelight, qui avait aussi été adoubé par les joueurs. Split Fiction fera très certainement mieux, compte tenu des retours
. Les chiffres de ventes des 48 premières heures viennent d'être communiqués, et c'est assez fort.
Split Fiction atteint un million de ventes en 48 heures
En effet, en seulement 48 heures, entre le 6 et le 8 mars, Split Fiction a dépassé le cap du million de copies vendues
, une performance impressionnante pour un titre indépendant. En sachant que les critiques sont positives et que certains attendent toujours plusieurs jours avant d'acheter un jeu, nul doute qu'il va continuer à se vendre très, très bien après un premier week-end de haute volée.
« L'amour que vous portez tous à notre jeu est extraordinaire ! Chez Hazelight, nous sommes tous très heureux et nous ne pouvons pas nous empêcher d'apprécier vos incroyables réactions !
» a commenté le studio après cette annonce.
SPLIT FICTION sold 1 MILLION units in its first 48 hours!!! The love you all show for our game is overwhelming! 😍 Everyone here at Hazelight are beyond happy - and we can't stop enjoying your amazing reactions! 🤩 #SplitFiction
— Hazelight (@hazelightgames.bsky.social) 10 mars 2025 à 16:16
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Dans la mesure où une copie du jeu donne accès à Split Fiction à un autre joueur via le Pass Ami
, le nombre réel de joueurs est probablement bien plus important. De quoi confirmer la qualité de Hazelight, qui enchaîne avec un nouveau succès critique et commercial.
Rappelons que vous trouverez des guides sur le nombre de chapitres disponible
, sa jouabilité en solo
, mais aussi si une sortie sur Nintendo Switch est prévue
. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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