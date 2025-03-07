Split Fiction : Combien de chapitres sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de chapitres disponibles sur Split Fiction, le jeu d'action-aventure d'Hazelight Studios.
Le nouveau jeu coopératif d'Hazelight Studios, Split Fiction
, est arrivé, pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses qui apprécient les titres dudit studio de développement. Disponible depuis le 6 mars 2025, de nombreuses personnes se sont lancées ou comptent se plonger dans les aventures de Mio et Zoé. Certaines d'entre elles s'interrogent, d'ailleurs, à propos du nombre de chapitres disponibles sur Split Fiction
.
Nombre de chapitres sur Split Fiction
Avoir des informations au sujet du nombre total de chapitres
d'un jeu est une statistique plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. De ce fait, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.
Dans le cas du jeu d'action-aventure coopératif d'Hazelight Studios, sachez que Split Fiction propose 8 chapitres au total
. À l'intérieur de ces chapitres, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité d'explorer divers niveaux mais aussi de parcourir des quêtes/histoires annexes, qui valent le détour.
- Nombre de chapitres sur Split Fiction → 8.
Cependant, il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer dans un chapitre avant de le boucler. Certains se veulent, en effet, un peu plus longs que d'autres. Par ailleurs, si vous souhaitez tout faire sur le soft, vous passerez un peu de temps à explorer les environs ou encore à réaliser des actions pour le 100 %. Remarquons que le titre possède une bonne durée de vie
.
Pour conclure, rappelons que Split Fiction
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous désirez vous procurer le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
- Xbox Series
- Édition Standard → 26,99 € au lieu de 50 €, soit 46 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
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