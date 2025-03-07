Split Fiction : Combien de chapitres sont disponibles ?

Split Fiction est une expérience d'action-aventure unique en son genre qui vous tiendra en haleine sur votre canapé avec ses moments inattendus, qui vous amèneront aussi bien à apprivoiser d'adorables dragons qu'à combattre en tant que cyberninjas, quand il ne s'agira pas d'échapper à des trolls terrifiants ou d'esquiver les voitures qu'un robot-voiturier vous lance à la figure. Partagez une expérience aussi étrange que décalée !