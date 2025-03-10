Split Fiction triple un record détenu par It Takes Two et cartonne sur Steam

Pour son week-end de lancement, Split Fiction a battu It Takes Two en enregistrant un impressionnant record sur sa version PC.
Split Fiction a officiellement fait ses débuts sur consoles et PC le 6 mars dernier. Pourtant, il est déjà acclamé par les critiques (comme vous pouvez le voir sur notre test complet du jeu
) mais aussi par le public. En effet, il est déjà devenu difficile de trouver la version PS5 chez certaines enseignes
, preuve que le titre était très attendu par les adeptes de jeu coopératif. D'ailleurs, l'engouement de la communauté s'est notamment vu sur Steam, où Split Fiction
a battu un record.
Split Fiction réunit 3 fois plus de joueurs qu'It Takes Two sur Steam
Avec près de 13 000 avis publiés, le nouveau titre d'Hazelight Studios a 98 % d'avis favorables de la part des joueurs
. Tout comme son aîné, il possède une évaluation globale extrêmement positive. Cependant, la renommée du studio et l'impact d'It Takes Two
a permis à Split Fiction de décrocher un record inattendu.
En effet, le titre a enregistré un pic de connexion réunissant simultanément 259 003 joueurs.
À titre de comparaison, le record détenu par It Takes Two est de 71 039 joueurs
. De plus, la possibilité de jouer à deux sans posséder 2 exemplaires du titre grâce au Pass ami
a permis à un plus large public de profiter de cette aventure originale entre courses de motos futuristes et vol à dos de dragon.
Le succès est donc au rendez-vous pour Split Fiction. Mais s'il semble difficile de battre ce record de connexions simultanées, le titre risque bien de continuer à attirer les joueurs dans les semaines à venir. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
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