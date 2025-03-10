Split Fiction triple un record détenu par It Takes Two et cartonne sur Steam

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 mars 2025 à 14h43
Pour son week-end de lancement, Split Fiction a battu It Takes Two en enregistrant un impressionnant record sur sa version PC.
Split Fiction triple un record détenu par It Takes Two et cartonne sur Steam
Split Fiction a officiellement fait ses débuts sur consoles et PC le 6 mars dernier. Pourtant, il est déjà acclamé par les critiques (comme vous pouvez le voir sur notre test complet du jeu) mais aussi par le public. En effet, il est déjà devenu difficile de trouver la version PS5 chez certaines enseignes, preuve que le titre était très attendu par les adeptes de jeu coopératif. D'ailleurs, l'engouement de la communauté s'est notamment vu sur Steam, où Split Fiction a battu un record. 

Split Fiction réunit 3 fois plus de joueurs qu'It Takes Two sur Steam

Avec près de 13 000 avis publiés, le nouveau titre d'Hazelight Studios a 98 % d'avis favorables de la part des joueurs. Tout comme son aîné, il possède une évaluation globale extrêmement positive. Cependant, la renommée du studio et l'impact d'It Takes Two a permis à Split Fiction de décrocher un record inattendu. 

En effet, le titre a enregistré un pic de connexion réunissant simultanément 259 003 joueurs. À titre de comparaison, le record détenu par It Takes Two est de 71 039 joueurs. De plus, la possibilité de jouer à deux sans posséder 2 exemplaires du titre grâce au Pass ami a permis à un plus large public de profiter de cette aventure originale entre courses de motos futuristes et vol à dos de dragon.

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Le succès est donc au rendez-vous pour Split Fiction. Mais s'il semble difficile de battre ce record de connexions simultanées, le titre risque bien de continuer à attirer les joueurs dans les semaines à venir. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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