PS Store : Étoffez votre bibliothèque à moindre coût grâce à la promotion « Aventures d'automne » (jusqu'au 25 septembre 2025)

Le PlayStation Store s'est doté, il y a très peu de temps, d'une toute nouvelle promotion, soit « Aventures d'automne », qui propose de belles réductions sur des centaines de jeux.

La promotion « Aventures d'automne » du PS Store est arrivée (jusqu'au 25 septembre 2025)

Split Fiction (PS5) → 44,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 44,99 € au lieu de 49,99 €. Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition (PS5) → 58,49 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 58,49 € au lieu de 89,99 €. Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Baldur's Gate 3 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €. Red Dead Redemption 2 Édition Ultime (PS4) → 19,99 € au lieu de 99,99 €.

(PS4) → 19,99 € au lieu de 99,99 €. Phasmophobia (PS5) → 14,24 € au lieu de 18,99 €.

(PS5) → 14,24 € au lieu de 18,99 €. Grounded (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Assassin's Creed Mirage (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €. Raft (PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €.

(PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €. The Last of Us Part I (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €. Assassin's Creed Origins Édition Deluxe (PS4) → 6,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 6,99 € au lieu de 69,99 €. Doom Eternal Standard Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Detroit: Become Human Édition Deluxe (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Metro Exodus (PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €. Sifu (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €. Alan Wake Remastered (PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 4,49 € au lieu de 29,99 €. Brothers: A Tale of Two Sons Remake (PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €. Mafia III: Definitive Edition (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Prince of Persia The Lost Crown (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 39,99 €. The Casting of Frank Stone (PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €.

(PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €. Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Récemment,. Cette nouvelle promotion, qui propose ainsi, permet dès lors aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque de jeux tout en faisant des économies. Soulignons le fait quese termine le 25 septembre 2025.Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien surdepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :