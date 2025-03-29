Split Fiction bat déjà 3 records du monde, le nouveau chef-d'œuvre coop de Hazelight Studio cartonne

Dès son lancement, Split Fiction, le nouveau titre du studio Hazelight, a conquis les joueurs et vient de pulvériser trois records du monde, une réussite impressionnante confirmant une fois de plus le talent inégalé du studio dans le domaine des jeux coopératifs. Fort de ces performances exceptionnelles, le jeu s'annonce déjà comme un prétendant sérieux au titre de Jeu de l'année 2025.
Trois records mondiaux pulvérisés en quelques jours
Selon le site officiel
du Guinness World Records
, Split Fiction a établi trois nouveaux records remarquables grâce à son succès immédiat en coopération locale :
- Jeu vidéo coopératif local le plus joué sur Steam,
- Jeu vidéo coopératif local le plus vendu dans les 48 heures suivant sa sortie,
- Jeu vidéo coopératif local le plus vendu en une semaine.
Ces résultats spectaculaires témoignent à la fois de l'attente énorme des fans et de l'efficacité du concept imaginé par Josef Fares et son équipe.
Hazelight Studio, maître incontesté du jeu coopératif
Déjà connu pour ses titres emblématiques tels que A Way Out
, It Takes Two
(élu Jeu de l'année en 2021), ainsi que le jeu fondateur de Josef Fares, Brothers: A Tale of Two Sons
, Hazelight Studio confirme encore son expertise unique en matière de gameplay coopératif.
Une des raisons majeures du succès de Split Fiction réside dans son principe généreux du Pass Ami
: une seule copie du jeu suffit pour permettre à deux amis d'en profiter ensemble, un avantage rare et précieux qui explique en grande partie l'engouement massif autour du titre.
Un succès tel que Split Fiction sera adapté en film
Le phénomène Split Fiction dépasse désormais le cadre du jeu vidéo. Selon une information révélée par le média américain Variety
, une adaptation en film serait déjà en préparation
. La société de production Story Kitchen
se chargerait de ce projet cinématographique ambitieux, et on peut s'attendre à ce que Josef Fares, déjà réalisateur et scénariste expérimenté, collabore étroitement à l'adaptation pour garantir le respect de sa vision artistique très personnelle.
Zoe et Mio, héroïnes attachantes d'une aventure coop immersive
Split Fiction raconte l'histoire de deux écrivaines en herbe, Zoe et Mio
, nommées en hommage aux filles de Josef Fares lui-même. Propulsées dans un univers numérique où elles sont coincées au sein de leurs propres récits, elles doivent unir leurs talents uniques pour résoudre des énigmes et affronter divers défis. Le gameplay propose une expérience coop variée où chaque héroïne dispose de compétences distinctes, permettant aux joueurs d'échanger leurs rôles lors d'une deuxième partie afin de redécouvrir l'aventure sous un angle différent.
Hazelight Studio déjà tourné vers l'avenir
La réussite fulgurante de Split Fiction ouvre désormais grand la porte à l'avenir pour Hazelight. Le studio a d'ailleurs confirmé travailler activement sur son prochain jeu, un projet déjà teasé auprès de quelques chanceux ayant réussi le niveau particulièrement ardu intitulé « Laser Hell ». Cette annonce promet de futures expériences coop toujours plus créatives et ambitieuses.
En attendant, Split Fiction continuera sans aucun doute à faire parler de lui, à accumuler les récompenses et à émerveiller tous les amateurs d'aventures coopératives mémorables.
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