Split Fiction : Josef Fares s'exprime au sujet du film

Josef Fares a, récemment, prononcé quelques mots concernant le projet d'adaptation cinématographique de Split Fiction.

Josef Fares parle du film Split Fiction

Vous savez ce que je dis ? Je le croirai quand je le verrai, parce que rien ne s'est encore produit. Écoutez, voilà le problème, cela serait bien si cela se produisait, mais encore une fois, j'y croirai quand je le verrai. Parfois, il y a beaucoup de discussions, mais rien ne se passe. Nous verrons donc.

'Split Fiction' Creator on Film Adaptation Plans and What Hazelight Studios' Next Game Will Be https://t.co/caEkVOfNTY — Variety (@Variety) March 31, 2025

PC Édition Standard → 37,09 € au lieu de 50 €, soit 26 % de réduction.

Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Au mois de mars 2025, nous apprenions queallait avoir le droit à un film, car la société Story Kitchen travaillait déjà sur le projet, selon Variety. D'ailleurs,, il y a très peu de temps.En effet, les journalistes de Variety ont pu, il y a quelques jours, s'entretenir avec Josef Fares à propos du prochain jeu d'Hazelight Studios et du projet d'adaptation cinématographique concernant. Ainsi,De ce fait, Josef Fares semble être sur la réserve en ce qui concerne le potentiel. Ce qui est tout à fait normal, étant donné que le projet n'en serait encore qu'à ses débuts, d'après les dernières informations partagées. D'autant plus qu'il y a plusieurs années de cela, un film sur It Takes Two a été annoncé. Toutefois, c'est silence radio, depuis. Il est, par ailleurs, chose commune de voir des projets d'adaptations cinématographiques être annulés en cours de route (film Splinter Cell, par exemple). Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :