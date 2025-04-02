Split Fiction : Josef Fares s'exprime au sujet du film

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 avril 2025 à 11h50
Josef Fares a, récemment, prononcé quelques mots concernant le projet d'adaptation cinématographique de Split Fiction.
Split Fiction : Josef Fares s'exprime au sujet du film
Au mois de mars 2025, nous apprenions que Split Fiction allait avoir le droit à un film, car la société Story Kitchen travaillait déjà sur le projet, selon Variety. D'ailleurs, Josef Fares s'est exprimé au sujet du film Split Fiction, il y a très peu de temps.

Josef Fares parle du film Split Fiction

En effet, les journalistes de Variety ont pu, il y a quelques jours, s'entretenir avec Josef Fares à propos du prochain jeu d'Hazelight Studios et du projet d'adaptation cinématographique concernant Split Fiction. Ainsi, à propos du film Split Fiction, Josef Fares a déclaré
Vous savez ce que je dis ? Je le croirai quand je le verrai, parce que rien ne s'est encore produit. Écoutez, voilà le problème, cela serait bien si cela se produisait, mais encore une fois, j'y croirai quand je le verrai. Parfois, il y a beaucoup de discussions, mais rien ne se passe. Nous verrons donc.
De ce fait, Josef Fares semble être sur la réserve en ce qui concerne le potentiel film sur Split Fiction. Ce qui est tout à fait normal, étant donné que le projet n'en serait encore qu'à ses débuts, d'après les dernières informations partagées. D'autant plus qu'il y a plusieurs années de cela, un film sur It Takes Two a été annoncé. Toutefois, c'est silence radio, depuis. Il est, par ailleurs, chose commune de voir des projets d'adaptations cinématographiques être annulés en cours de route (film Splinter Cell, par exemple). Affaire à suivre, donc...
Rappelons, en guise de conclusion, que Split Fiction est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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