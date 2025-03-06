Certains joueurs et joueuses se demandent si Split Fiction va se rendre disponible sur Nintendo Switch. Nous vous donnons la réponse.
Mise à jour du
03/04/2025
:
Lors du Nintendo Direct du 2 avril de cette année, Hazelight Studios a annoncé que Split Fiction arrive le 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2.
Développé par Hazelight Studios et édité par EA, Split Fiction
est un jeu d'action-aventure coopératif, qui a débarqué au début du mois de mars 2025 sur diverses plateformes. D'ailleurs, en ce qui concerne les disponibilités du titre, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Split Fiction arrive sur la console de Nintendo, la Switch
.
Split Fiction sort-il sur Nintendo Switch ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Malheureusement, la réponse est non : Split Fiction n'est pas prévu sur Nintendo Switch
, en tout cas pour le moment. À travers les différents trailers et autres communications, Hazelight Studios et EA ont seulement mentionné les plateformes suivantes pour Split Fiction
: PS5, Xbox Series et PC.
Néanmoins, il y a des chances que Split Fiction
s'offre, à l'avenir, un portage sur Nintendo Switch
. Comme vous le savez probablement déjà, le précédent titre d'Hazelight Studios, à savoir It Takes Two, est arrivé sur la console de Nintendo. Il se pourrait donc que Split Fiction
suive le même exemple. En outre, il est également possible que les développeurs du titre attendent la sortie de la Nintendo Switch 2 pour proposer Split Fiction
sur cette nouvelle console. Dans tous les cas, si des informations à ce sujet sont dévoilées, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.
Ainsi, si vous souhaitez coûte que coûte jouer à Split Fiction
, et ce, dès son lancement, vous devez vous tourner vers la dernière console de Sony, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, ou bien le PC. Pas de versions PS4 et Xbox One au programme
. Si vous désirez vous procurer le nouveau jeu coopératif d'Hazelight Studios, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
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