Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de parcourir Split Fiction en solo. Nous vous apportons la réponse à cette question.

Split Fiction est-il jouable en solo ?

Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Sorti au début du mois de mars 2025,est le nouveau jeu d'Hazelight Studios, qui est notamment connu pour It Takes Two mais aussi A Way Out et Brothers: A Tale of Two Sons. Disponible sur diverses plateformes, le titre nous invite à embarquer pour une aventure aux côtés de Zoé et Mio. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans la nouvelle production vidéoludique d'Hazelight Studios et se demandent, d'ailleurs,Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps.. Il s'agit, effectivement, d'un jeu offrant. À ce propos, remarquons queest jouable en coopération en local mais aussi en ligne. De ce fait, si vous souhaitez découvrir les aventures de Mio et Zoé, vous devez absolument trouver un ami ou une autre personne pour y jouer avec vous.D'ailleurs, Hazelight Studios est connu pour proposer des jeux coopératifs. Hormis Brothers A Tale of Two Sons qui ne livrait qu'une expérience solo à sa sortie (ce qui a changé avec l'arrivée du remake, disponible depuis février 2024), les autres jeux dudit studio de développement offrent tous de la coopération. It Takes Two, qui a été élu Jeu de l'année aux Game Awards 2021, est jouable en coopération en ligne et en local, tout comme A Way Out.À ce propos sachez quedispose du Pass Ami, qui permet d'inviter une autre personne à jouer avec vous, sans que cette dernière n'ait à débourser un seul centime. Ce qui signifie qu'un seul exemplaire est nécessaire pour y jouer à deux en ligne (à condition de télécharger le Pass Ami en question).En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 6 mars 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :