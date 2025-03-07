Split Fiction : Le Pass Ami, comment l'utiliser pour jouer en coopération ?

Nous vous expliquons comment fonctionne le Pass Ami de Split Fiction, afin que vous puissiez jouer en coopération avec un ami au titre d'Hazelight Studios tout en profitant de cette fonctionnalité.

Comment utiliser le Pass Ami de Split Fiction ?

Un joueur doit avoir acheté Split Fiction.

L'autre joueur (celui qui ne possède pas le jeu en version physique ou numérique) doit télécharger le Pass Ami de Split Fiction, depuis le store de son choix. Il vous suffit de taper « Split Fiction » ou bien « Pass Ami » sur Steam, l'Epic Games Store, le Xbox Store ou bien le PlayStation Store, puis accéder à la page dédiée au Pass Ami du jeu pour le télécharger (comme sur les images ci-dessous).

Le détenteur de la copie de Split Fiction doit lancer le jeu, puis inviter la personne qui a le Pass Ami.

Celui ou celle qui a le Pass Ami doit, finalement, accepter la demande de l'hôte.





Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Tout comme It Takes Two,, qui permet d'inviter une personne à vous rejoindre pour parcourir ensemble le nouveau jeu d'Hazelight Studios. Étant donné que cette fonctionnalité est plutôt intéressante, notamment en raison de sa gratuité, il y a fort à parier que de nombreux joueurs et joueuses voudront en profiter. De ce fait, dans ce qui suit, nous vous expliquonsest, en réalité, assez simple. Si celui-ci est gratuit, il convient tout de même qu'une personne ait acheté le jeu d'Hazelight Studios. Mais voiciRappelons, à ce sujet, queest cross-play. D'ailleurs, les indications données ci-dessus valent également pour les joueurs et les joueuses qui ne sont pas sur la même plateforme de jeu. Toutefois, pour jouer àen cross-play et via le Pass Ami, les deux personnes doivent s'assurer que ladite fonctionnalité est bien activée (dans les paramètres du jeu) et doivent avoir un compte EA. L'hôte devra, à ce moment-là, inviter le joueur/la joueuse via la liste d'amis EA.Maintenant que vous savez comment profiter du Pass Ami du dernier jeu en date d'Hazelight Studios, il ne vous reste plus qu'à partir à l'aventure aux côtés de Mio et Zoé sur. Si vous souhaitez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :