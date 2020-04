Une petite mise à jour a été déployée ce jeudi 30 avril, dans le but d'apporter quelques équilibrage à la mise à jour Navires de la Fortune.

Les émissaires équilibrés

Modification apportée sur la vente d'un drapeau d'émissaire. La Faucheuse récompensera davantage les joueurs qui traquent les émissaires et volent leur drapeau. La vente de drapeau de grade supérieur rapporte moins, mais ceux de grade inférieur rapportent plus.

La réputation des os de la Faucheuse a été réduite lors de la vente de tous les trésors, hormis pour les coffres de la mort et les primes de la mort.

L'or et la réputation donnés lors de la fin d'une session d'émissaire ont été réduits. Cela concerne toutes les sociétés et tous les grades.

Obtenir du butin en tant qu'émissaire d'os de la Faucheuse octroiera moins de réputation.

Les émissaires de la Fortune d'Athéna devront effectuer plus d'actions pour faire progresser leur grade.

La quête de la Fortune d'Athéna, obtenue au rang 5, demandera aux joueurs de parcourir une plus longue distance sur les mers.

Depuis quelques jours les joueurs de Sea of Thieves peuvent profiter d'une nouvelle mise à jour de contenu, se nommant Navire de la Fortune et ayant notamment apporté le rôle d'émissaire. Après une semaine durant laquelle les joueurs ont pu faire connaissance avec cette nouvelle fonctionnalité, Rare estime que certains ajustements devaient avoir lieu, afin d'équilibrer un peu plus les choses pour ne pas rendre la tâche trop facile aux joueurs.