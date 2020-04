Rare vient de lever le voile sur les détails de la mise à jour Navire de la Fortune, disponible sur PC et Xbox One. Retrouvez toutes les informations dans notre article.

Nouveautés Navire de la Fortune

Suppression des cartes au trésor. Les équipages vont maintenant se battre pour un seul coffre, visible par tous grâce à un faisceau lumineux.

Les distances de navigation sont réduites, avec un seul lieu de vente.

La durée des affrontements a été réduite, passant de 24 à 15 minutes.

Les joueurs qui abandonnent recevront dorénavant une pénalité.

La réanimation des coéquipiers

Nouveautés boutique Pirate Emporium

Autres nouveautés, améliorations et changements

Possibilité de marquer sur la carte, via le menu gameplay, l'emplacement des fables du flibustier.

Les dommages causés par le coutelas ont été augmentés, passant de 20 à 25 pour les frappes régulières et de 50 à 60 pour les frappes lourdes.

Les animaux de compagnie vont désormais réagir aux autres joueurs.

Des explications pour les nouveaux joueurs seront données pour les voyages et la réparation des dégâts sur un navire.

Les Forteresses Squelette octroieront moins de cadeaux et de joyaux de sirène.

Les rencontres aléatoires, telles que les mégalodons, rapporteront un meilleur butin.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncée il y a déjà plusieurs semaines, la mise à jour de contenuest enfin disponible. Au programme, la possibilité de devenir émissaire, l'ajout des chats, mais aussi une fonctionnalité pour réanimer ses coéquipiers.De nombreuses nouveautés arrivent avec cette mise à jour du mois d'avril. La cachette du faucheur étant maintenant construite, une nouvelle société, the Reaper’s Bones, en a profité pour y a pris ses quartiers. Il sera possible de leur remettre toute forme de butin, à condition de se rendre à the Reaper’s Hideout, qui ne sera pas une mince affaire. De nouveaux titres seront disponibles en progressant dans la société.Comme cela avait été annoncé il y a quelque temps,. Devenir émissaire est relativement simple, et vous permet de représenter l'une des sociétés présentes et de gagner davantage de récompenses. Cinq grades, de 1 à 5, seront à franchir dans chaque société, en accomplissant diverses actions, mais il faudra rester sur vos gardes, puisque apercevoir un drapeau d'émissaire sur un navire pourrait donner l'envier à certains joueurs de l'attaquer... D'autant plus qu'il est possible de gagner un grade en battant d'autres joueurs et équipages.Pour ce qui est du, de nombreux changements ont eu lieu, comme prévu :Une autre chose était attendue des joueurs de: la possibilité de pouvoir, et ainsi éviter un passage forcé sur le Vaisseau des Damnés. Suite à cette mise à jour, les joueurs ne seront plus morts directement, puisque les autres membres de l'équipage auront quelques secondes pour tenter de réanimer un coéquipier. La réanimation d'un coéquipier vous demandera 4 secondes, et si l'action est réussie, celui-ci reviendra avec 25 % de sa vie.Comme lors de chaque mise à jour, des nouveautés concernant la boutique Pirate Emporium sont à noter. Cette fois-ci, en plus d'une nouvelle gamme de skins, nous voyons une nouvelle espèce d'animal rejoindre l'aventure :. Trois races seront disponibles, avec plusieurs couleurs. Une série de cosmétiques pour ces boules de poils est également disponible à l'achat.En outre, l'attitude « Salut du Palmier » peut être récupérée gratuitement durant le temps de la mise à jour, alors que d'autres font leur arrivée dans la boutique. N'hésitez pas à vous y arrêter pour découvrir tous les ajouts.Finalement, de nombreuses corrections de problèmes ont été appliquées, à retrouver directement sur le site officiel (anglais). Un aperçu vidéo est également disponible ci-dessous.