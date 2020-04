Les émissaires ont été introduits dans Sea of Thieves et permettent de prendre part à de nouvelles activités. Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir sur ces derniers.

Qu'est-ce qu'un émissaire ?

Comment devenir émissaire ?

Disponible par le biais de la mise à jour 2.0.14 déployée le mercredi 22 avril sur Sea of Thieves proposent de toutes nouvelles activités, avec, bien évidemment, leur lot de bonus et récompenses.auront le privilège de représenter sur les mers l'une des sociétés de, à savoir les Collectionneurs d'or, l'Ordre des âmes, l'Alliance des marchands et la Fortune d'Athéna. Vous aurez même la chance de pouvoir porter leurs uniformes, moyennant quelques pièces d'or. En tant qu', vous pourrez gagner encore plus de récompenses, avec un bonus qui augmente en même temps que votre grade (niveau 5 maximum). Pour l'augmenter, vous n'aurez qu'à prendre part à des missions propres à votre société. Les échelons que vous franchirez vous permettront aussi de débloquer certains cosmétiques, alors que chaque mois des titres et des objets cosmétiques sont à gagner en fonction de votre rang, qui peut être suivi directement en jeu.Finalement, sachez que dès que le rang 5 est atteint, une quête particulièrement intéressante sera donnée au joueur, alors que les récompenses ne seront que meilleures.Devenirne sera pas la chose la plus difficile. La seule obligation étant d'avoir atteint le rang 15 dans la société que vous souhaitez représenter, et d'acheter le pavillon (drapeau) d'émissaire de ladite société. Notez que le drapeau se débloque automatiquement en achetant des distinctions, mais il faudra, pour se le procurer, dépenser la somme de 20 000 pièces d'or. Notez qu'une exception est faite pour la Fortune d'Athéna, puisque le drapeau est offert à tous les joueurs qui détiennent le titre de Légende Pirate.À proximité de chaque société, vous trouverez(voir ci-dessus), permettant de voir combien d'autressont actuellement en train de naviguer, mais aussi de hisser votre pavillon, par l'intermédiaire d'un vote d'équipage.Une fois l'action effectuée, vous verrez alors votreprogresser en fonction de vos actions. Outre les voyages, vous pourrez également augmenter votre rang en vous attaquant à des animaux marins, des navires squelettes ou encore à des forts.Toutefois, faites attention, un navire portant les couleurs d'une société attire forcément les regards et attise la curiosité. Certains pourraient bien tenter de voler vos trésors... D'autant plus que récupérer led'un navire coulé apporte une certaine somme d'argent.