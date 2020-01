SoT : La prochaine màj, Legends of the Sea, célébrera les joueurs et comportera de nombreux easter eggs

La mise à jour du mois de janvier mettra en avant la communauté, et apportera, entre autres, un nouveau personnage, qui mènera les joueurs vers de nouveaux easter eggs, rendant hommage à certains pirates.

Depuis environ six mois, Rare a fait le choix de proposer des mises à jour mensuelles, qui vient de dépasser les 10 millions de joueurs . Celle du mois de janvier, la première de l'année, qui sera déployée le 15 de ce mois,, et les pirates les plus glorieux. Pour cela, un nouveau PNJ, du nom de, fera son arrivée, et guidera les joueurs vers ces, cachés un peu partout dans le monde de, octroyant de nombreuses récompenses s'ils sont trouvés.En plus de cela, nous apprenons via la vidéo des développeurs que le, afin de ne pas tomber contre des joueurs d'une autre plateforme. Ainsi, les joueurs sur Xbox One pourront choisir de ne plus tomber contre ceux sur PC, optant la plupart du temps pour le duo clavier/souris.De plus, comme nous vous le rapportions, pour célébrer le cap des 10 millions de joueurs, la mise à jourpermettra de récupérer, gratuitement, une voile et une emote , en se connectant au jeu entre les 15 et 22 janvier. Tous les détails de la mise à jour seront communiqués le 15 janvier prochain, et nous ne manquerons pas de vous les partager.