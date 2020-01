Sea of Thieves : Patch 2.0.11, tous les détails des Légendes de la Mer

La première mise à jour de l'année est dès maintenant disponible sur Sea of Thieves. Retrouvez dans notre article tous les détails et choses à savoir à propos de la mise à jour 2.0.11 intitulée « Légendes de la Mer ».

Nouveautés Légendes de la Mer

Nouveautés de la boutique Pirate Emporium

Nouveautés du marché noir

Autres informations à retenir de la mise à jour des Légendes de la Mer

Les magasins présents sur les avant-postes proposent maintenant des nouveaux vêtements.

Il ne sera plus possible de démarrer une compétition à l'intérieur d'une tempête dans le mode Arène.

Lorsque les navires couleront en Arène, ils réapparaîtront plus vite.

Il est maintenant possible de désactiver le cross-play en mode Aventure.

Il ne sera plus possible de contrer les dégâts causés par du poison ou le feu en montant dans un canon.

Nombreux problèmes résolus

Comme annoncé par Rare il y a quelques jours, un nouveau personnage fait son arrivée sur, qui aime par-dessus tout raconter les histoires légendaires des pirates. Les joueurs pourront découvrir ainsi le passé de certains des pirates les plus connus grâce aux équipements que vous devrez retrouver et présenter à. De plus, cette dernière fait également un travail d'archive, permettant à tous les joueurs de revisiter certains lieux emblématiques afin d'apprendre l'histoire de. De nombreuses histoires sont à découvrir, et permettront aux joueurs de récupérer une multitude de choses, comprenant doublons et tatouages.De plus, nous apprenons que, alors que. Duke ne revient cependant pas les mains vides et a en sa possession de nombreux cadeaux dorés. Il offre à chaque joueur un voyage de légende, qui ouvre les portes à de nouvelles récompenses, qui peuvent doubler en les rapportant à l'étrangère présente sur Reaper’s Hideout. Qui plus est, les Primes de la faucheuse font leur apparition et peuvent être traitées comme des coffres de la faucheuse, ou vendues à l'étrangère présente sur Reaper’s Hideout pour des récompenses plus alléchantes. Quant aux coffres de la faucheuse, Duke ne souhaite plus les récupérer, ces derniers devront dorénavant être apportés à Reaper’s Hideout, et octroieront davantage d'or et de doublons.Le Nouvel An chinois sera célébré comme il se doit dans la, étant donné que le ara et le capucin sont disponibles à moindres coûts, tous deux équipés de costumes lunaires. Un autre lot est disponible avec une réduction, à savoir la perruche, le capucin, le ara, le magot ou le cacatoès équipés d'un costume du Kraken. De nouvelles attitudes et de nouvelles danses sont également disponibles, dont une vous permettant d'imiter votre singe.Même si notre cherest porté disparu,s'est chargé de réapprovisionner leavec quelques items inédits. L'ensemble Aristocrate est disponible pour votre bateau, tout comme les skins d'armes, afin d'être parfaitement assorti. Une nouvelle gamme de cosmétiques arrive également pour vos instruments de musiques, sans oublier les nouveaux vêtements. Si vous souhaitez dépenser votre argent, vous ne serez pas déçu.Vous pouvez retrouver de plus amples informations directement sur le site officiel . Nous rappelons toutefois que tous les joueurs se connectant à Sea of Thieves jusqu'au 22 janvier recevront gratuitement une voile et une emote, pour célébrer les 10 millions de joueurs