Sea of Thieves : Les joueurs rendent hommage au mode Arène

Avec l'arrivée de la saison 6 de Sea of Thieves , plusieurs choses ont changé en jeu. En plus de l'ajout des Forts Marins, par exemple,. Rare a pris cette décision, notamment, pour permettre aux équipes de développement de se consacrer au mode Aventure, qui est, de loin, le plus populaire.. Il était donc logique de voir les développeurs mettre un terme à l'expérience, au grand dam des joueurs qui se lançaient, très souvent, dans cette expérience PvP.Toutefois, la communauté de Sea of Thieves , très imaginative et impliquée, a rendu hommage, à sa manière, à ce mode de jeu. Par exemple, un groupe de pirates a chanté et bu en sa mémoire, sous un air de musique assez triste et une emote montrant le personnage essuyer des larmes.Dans un autre genre, un joueur a rendu un hommage au mode Arène avec une très belle cinématique, nommée « la dernière bataille » dans lequel certains ont pris un énorme plaisir, tout en rencontrant de nouveaux joueurs, devenus des compagnons de route depuis., bien que rien n'ait pour le moment été annoncé. En 2022, les développeurs se concentreront essentiellement sur la narration, selon la feuille de route