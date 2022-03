Sea of Thieves : Saison 6, MàJ 2.5.0, tous les détails

MàJ 2.5.0, saison 6, les détails

Forts Marins

Plunder Pass & récompenses

Cosmétiques

. Au niveau des ajouts, nous retrouvons, notamment, les Forts Marins, lesquels apportent quelques activités supplémentaires, notamment pour les équipages plus petits. Les nouveautés de saison, comme le Plunder Pass, sont aussi de la partie, tout comme de nouveaux événements et améliorations diverses.Comme nous vous le disions,. Au nombre de six, ils viennent diversifier les activités, proposant aux pirates qui s'y frottent de récupérer un joli petit trésor. Il faudra, au préalable, avoir battu des vagues de fantômes et croiser les doigts pour que d'autres joueurs ne viennent pas vous mettre des bâtons dans les roues., contrairement aux Forts normaux, mais sachez qu'un drapeau est levé, avec quelques lumières, lorsqu'un Forts Marins est actif et défendu, ce qui peut donc attirer d'autres joueurs. Les plus agressifs n'hésiteront pas à vous rejoindre alors que les plus fourbes vous attendront sagement que vous chargiez votre pactole, avant de vous le dérober. N'hésitez pas à fouiller le moindre recoin de ces Forts Marins pour récupérer toutes les récompenses. Certaines sont bien cachées.Comme cela était prévu, l'Arène ferme ses portes en ce début de mois de mars.Concernant les autres ajouts de la saison 6, nous avons le droit à un nouveau Plunder Pass, offrant son lot de récompenses exclusives. Néanmoins, sachez qu'Côté cosmétique, la boutique Pirate Emporium accueille de nouvelles collections, que ce soit pour votre navire ou votre pirate, si vous souhaitez changer d'apparence. De nouvelles emotes sont également disponibles, sans oublier la traditionnelle attitude offerte, qui est, pour cette fois, « Danse Joyeuse ». Dans les avant-postes, nous retrouverons également de nouveaux skins, à la boutique de vêtements. Larinna propose aussi deux nouvelles émotes.Quelques améliorations peuvent être mentionnées, comme la navigation plus rapide entre les cartes ou les notes. Un message rappelant la possibilité de se saborder s'affichera également dans certains cas, pour les équipages en difficulté face à d'autres joueurs.Vous pouvez retrouver le patch notes complet de la mise à jour à cette adresse . Notez que la taille du téléchargement est d'environ 9 Go, quelle que soit la plateforme.