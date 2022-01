Sea of Thieves dévoile sa roadmap 2022

Roadmap de SoT pour 2022

Sea of Thieves fêtera ses quatre ans en mars prochain, et peu auraient misé sur une aussi belle évolution lors de sa sortie, en 2018, tant les critiques, à raison, étaient négatives. À force de travail et grâce à des mises à jour conséquentes, l'expérience s'est améliorée, pour proposer, aujourd'hui (et depuis deux ans environ) un jeu complet et amusant. Mais Rare n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers et va continuer son œuvre,, comme le studio l'a indiqué ce 27 janvier dans une présentation spéciale.Les développeurs, et notamment Mike Chapman, le directeur créatif, ont ainsi fait un rapide résumé de ce qui était récemment arrivé, ce qui a permis à, toutes plateformes confondues. D'ailleurs, le titre s'est écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires uniquement sur Steam, une belle performance.Nous sommes ensuite entrés dans le vif du sujet,. Il s'agit d'événements narratifs temporaires, pour rajouter du contenu scénarisé aux saisons. Les Aventures proposeront des événements d'une durée de 2 à 3 semaines, tous les mois alors que les Mystères dureront plus longtemps et proposeront des énigmes et feront avancer l'histoire de Sea of Thieves. Cela arrivera, bien entendu, en plus du contenu saisonnier.Pour le reste, Rare n'a évidemment pas trop donné de détails, pour garder une part de mystère,, permettant de récupérer de jolis trésors en vainquant les menaces qui s'y trouvent. Six apparaîtront dans le monde. Pour les saisons suivantes, de nouvelles façons de progresser, de nouvelles quêtes et de nouvelles options sociales sont, notamment, attendues. Le fait que les développeurs se concentrent sur la partie Aventure n'est pas sans conséquence, étant donné que le mode Arène fermera ses portes prochainement Voilà donc un aperçu de ce que nous réservent les développeurs pour cette année 2022, qui s'annonce bel et bien grandiose.