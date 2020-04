Sea of Thieves : Les émissaires et les chats arrivent avec la mise à jour Ships of Fortune

La prochaine mise à jour de Sea of Thieves a été brièvement présentée, et arrivera à la fin du mois d'avril. Le rôle d'émissaire et les chats sont, notamment, au programme.

C'est lors de l'Inside Xbox s'étant tenu dans la soirée de ce mardi 7 avril que de nouvelles informations à propos de la mise à jour du mois d'avril ont été données. Si nous savions déjà que le mode Arène allait connaître quelques changements, comme nous vous l'indiquions dans cet article , les nouveautés du mode Aventure ont été légèrement révélées, et promettent de nombreuses choses.Si plusieurs factions sont arrivées dansdepuis sa sortie en mars 2018, il n'était aucunement possible de les représenter en mer. Ce sera dorénavant possible grâce à la mise à jour, puisque les joueurs pourrontNéanmoins, il faudra prouver que vous le méritez bien, et cela n'est pas sans danger. Bien évidemment, cela octroiera divers avantages aux joueurs qui deviennent émissaires, puisqu'ils pourront gagner des récompenses de meilleure qualité. Cinq grades d'émissaire sont disponibles, plus il est important, plus les récompenses sont alléchantes. Toutefois, être émissaire attirera les regards sur votre navire, et les autres pirates n'hésiteront pas à vous attaquer.Outre les émissaires, nous avons appris qu'une nouvelle société, vaguement mentionnée ces derniers temps, fera son arrivée. Celle-ci n'est autre que, qui a pour seul objectif de récupérer les drapeaux des émissaires. Qui plus est, comme nous pouvons le voir dans la vidéo ci-dessous, il sera possibledans certaines circonstances et dans les secondes suivant sa mort. Une fonctionnalité qui devrait ravir de nombreux joueurs.Finalement, et c'est peut-être ce qui touchera le plus les joueurs,via la boutique Emporium. Il faudra donc faire le plein de pièces Anciennes, via le jeu ou avec de l'argent réel pour se procurer l'une des trois races proposées par Rare :Chacune des races aura sa propre palette de couleur, et il sera possible de l'habiller avec diverses gammes de vêtements. D'autres cosmétiques, notamment pour vos navires, seront également disponibles avec la mise à jour, qui est donc prévue pour le 22 avril prochain, sur toutes les plateformes. Vous pouvez visionner tout cela dans la vidéo qui a été partagée pour l'occasion.Pour rappel,sera prochainement lancé sur Steam