Sea of Thieves : Le mode Arène va grandement évoluer dans la prochaine mise à jour

Les développeurs de Sea of Thieves ont indiqué que la mise à jour du mois d'avril changera drastiquement le mode Arène. Les joueurs pourront également bientôt profiter d'un événement anniversaire ainsi que d'un week-end gratuit.

Changements apportés au mode Arène dans SoT

Événement d'anniversaire SoT

SoT gratuit sur Xbox One

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 24,95 euros

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que la mise à jour de contenu du mois de mars n'est disponible que depuis quelques jours , Rare ne prend pas de vacance et a, d'ores et déjà,. Si la plupart des détails restent bien évidemment flous, le studio en charge de son développement a tout de même indiqué que leEn effet, dans le but de rendre le « gameplay plus fluide et plus condensé », Rare va apporter quelques modifications majeures. Par exemple,, remplacées par un objectif identique pour chaque joueur :. Naturellement, la durée d'une partie sera revue à la baisse,. Les arènes seront de ce fait plus petites et les points gagnés lors des batailles navales seront augmentés.Avec ce changement, qui est disponible pour les insiders, l'objectif des joueurs sera donc le même dès le début de la partie, même si les tactiques différeront. Quoi qu'il arrive, ces derniers devront changer l'approche qu'ils avaient avec leAlors quecélébrera son deuxième anniversaire ce 20 mars, Rare profite bien évidemment de l'occasion pour lancer un événement en jeu. Dans un premier temps, tous les joueurs se connectant durant le week-end d'anniversaire pourront recevoir une apparence d’Arquebuse exclusive, alors que dans un second temps,, pour une durée de trois semaines. Durant cette période, les joueurs pourront récupérer. Si vous n'aviez pas pu mettre la main sur ces derniers à l'époque, ce sera le moment idéal pour ajouter de nouveaux skins à votre collection.Finalement, notez que si vous êtes sur Xbox One, vous pouvez, d'ores et déjà, profiter d', qui se confluera ce lundi 23 mars. L'offre ne semble, malheureusement, pas être disponible pour les joueurs PC.Pour rappel,est disponible sur PC et Xbox One depuis le mois de mars 2018. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire