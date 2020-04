Sea of Thieves arrive sur Steam

Pour le moment limité au Windows Store sur PC, Sea of Thieves va prochainement se rendre disponible sur Steam. Une très bonne nouvelle pour les joueurs actuels, mais aussi futurs.

Sea of Thieves bientôt disponible sur Steam

L’équipe continue de faire évoluer le jeu en ajoutant toujours plus de variété et de contenu pour que chaque nouveau voyage soit riche en surprises et satisfaisant à entreprendre et qu’il y ait toujours de nouveaux amis et de nouveaux ennemis à se faire en mer. Nous sommes ravis de voir arriver Sea of Thieves sur Steam et nous avons hâte d’accueillir cette nouvelle communauté. N’hésitez pas à venir partager un grog et à chanter avec nous, nous écouterons vos récits de pirates avec plaisir !

Instant Gaming vous le proposera sur Steam à moindre coût

la version Windows 10/Xbox One est vendue pour la somme de 34,98 €

Un nouveau concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming depuis le 2 avril, jusqu'au 30 avril, lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si aucune date de lancement n'a été encore donnée, Rare, en charge du développement de, a précisé que ce dernier allait rejoindre d'autres exclusivités Microsoft/Windows 10 surtrès bientôt. Cette annonce va dans le sens de Microsoft, qui souhaite de plus en plus ouvrir son catalogue à une plus large partie de joueurs, à l'instar de Bleeding Edge qui est sorti directement sur, ou encore de Halo qui a fait son arrivée sur la plateforme de Valve en décembre dernier, par le biais de la Master Chief Collection.Sin'a pas connu un lancement rêvé, étant donné les nombreux problèmes qu'ont connus les joueurs, les développeurs ont su redresser la barre et proposent depuis près d'un an une mise à jour de contenu par mois, poussant les joueurs à revenir de manière fréquente sur le jeu. Au début de l'année 2020, Rare a indiqué quedepuis sa sortie en mars 2018, un chiffre qui ne devrait pas tarder d'augmenter grâce à son arrivée surD'ailleurs, nous pouvons d'ores et déjà vous avertir du cross-play entre Steam, Windows 10, et Xbox, permettant ainsi aux joueurs de jouer tous ensemble, sans aucune distinction entre les plateformes. Craig Dundan, directeur du studio Rare, s'est d'ailleurs ravi de ce portage :À noter qu'il est possible d'ajouterà sa liste de souhaits sur Steam , même si aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée. Qui plus est, pour celles et ceux souhaitant faire quelques économies, notre partenaire, alors que