Sea of Thieves : Les détails et récompenses de l'événement Hunters Haul

Un nouvel événement à durée limitée est disponible, permettant aux joueurs de Sea of Thieves de faire parler leur talent de pêcheur.

Détails de l’événement Hunters Haul

Du 24 février au 2 mars Vendre 120 poissons, sans distinction, à l’appel du chasseur → 250 doublons en récompense.

Du 2 au 10 mars Vendre 60 poissons trophées à l’appel du chasseur → 300 doublons en récompenses.

Du 24 février au 10 mars Vendre 180 poissons queue éclaboussante Rubis → Une figure de proue unique en récompenses.



Depuis sa sortie, en mars 2018,a su réunir de nombreux joueurs ( plus de dix millions ) et les a fidélisé par le biais de, lesquels permettent de récupérer certaines récompenses. Le dernier en date, se nommant, demandera aux joueurs d'aller pêcher partout dans les mers parfois dangereuses deL'événement temporaire se déroulera en deux étapes, et permettra aux joueurs de récupérer des doublons, mais aussi une figure de proue exclusive. Le but sera de pêcher certains poissons et de les revendre. Rien de bien compliqué en soi. Les deux premières se déroulent sur une semaine, alors que la deuxième est disponible durant tout l'événement, soit deux semaines, laissant le temps aux joueurs d'atteindre les objectifs présentés ci-dessous.Si vous participez à l'événement et souhaitez suivre votre progression en direct, vous pouvez le faire via cette adresse . La pêche étant l'élément central de ce nouvel événement, nous vous conseillons de consultersi vous souhaitez perfectionner vos méthodes et attraper l'intégralité de vos cibles.Pour rappel,est disponible sur PC et Xbox One depuis le mois de mars 2018. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire