Sea of Thieves : Comment pêcher, notre guide

La pêche est un élément important dans Sea of Thieves. Nous vous expliquons comment pêcher et attraper, à coup sûr, votre poisson sans le voir s'échapper.

Comment pêcher dans Sea of Thieves ?

étant un jeu se déroulant essentiellement en mer, il est normal que les joueurs puissentde nombreux poissons. Cependant, à l'instar de laréelle, il ne s'agit pas d'une activité à la portée de tous, et la patience ainsi que la tactique seront de mises pour attraper toutes vos proies.Nous ne vous apprenons rien si nous vous disons qu'il faut obligatoirement être à proximité d'une étendue d'eau pour. Il faudra également sélectionner votre canne à pêche via la roue de sélection d'objets, que vous pouvez ouvrir une nouvelle fois pour l'équiper d'un appât, lesquels peuvent faciliter la prise de certains poissons.Une fois prêt, il faudra respecter plusieurs étapes. La première est d'attendre qu'un banc de poissons passe puis de jeter votre ligne, où de la jeter directement et attendre un poisson. Dans tous les cas, il faut attendre que le poisson morde avant d'effectuer une quelconque action, auquel cas votre cible prendra la fuite.Une fois que le poisson mord, vous ne devez pas effectuer des mouvements improvisés avec votre canne à pêche. Le poisson voudra naturellement s'enfuir et empruntera une direction (droite ou gauche) et il faudra impérativement diriger votre canne dans le sens opposé à celui du poisson dans le but de le fatiguer. Par exemple, si le poisson se dirige vers la gauche, vous devrez tirer votre canne vers la droite, et inversement. Ce dernier changera plusieurs fois de direction au cours de votre lutte acharnée et il faudra attentivement suivre ses mouvements. Il se peut également que le poisson tente de fuir en allant vers l'avant ou en se mettant au milieu de l'écran. Dans ce cas, il faudra diriger votre canne à pêche vers le haut de votre écran.Si, lors de votre combat, vous avez l'impression que votre canne à pêche est sur le point de se casser (marquée par le bruit de bois qui craque), c'est que vous n'allez pas dans le bon sens. Il faut donc réajuster le tir.Au bout de plusieurs changements de direction, le poisson se fatiguera, et à ce moment-là uniquement vous pourrez mouliner pour rapprocher le poisson. Il est très probable que le poisson tente de nouveau de s'échapper. Il faudra donc réitérer les actions de l'étape précédente. Une fois votre cible épuisée, vous pourrez espérer la récupérer.À noter, lorsque vous aurez réussi à mettre la main sur votre poisson, que si votre stock d'aliments est rempli (maximum cinq aliments), vous ne pourrez pas le stocker. Il faudra donc le vider en mangeant un aliment ou en les transférant, puis reprendre la canne à pêche et stocker votre poisson.Finalement, sachez que certains poissons sont très rares et ne se trouvent qu'à certains endroits, il faut donc compter sur une part importante de chance pour mettre la main sur les poissons les plus rares, et donc les plus chers.