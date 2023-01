Sea of Thieves : Les coffres cendrés, où les trouver ?

Où trouver les coffres cendrés dans SoT ?

Prix de vente des coffres cendrés

Prix de vente Valeur d'émissaire Coffre cendré de naufragé De 140 à 260 or 600 Coffre cendré d'aventurier De 280 à 250 1200 Coffre cendré de maraudeur De 560 à 1100 2400 Coffre cendré de capitaine De 110 à 2100 4800

Il existe de nombreux coffres dans, lesquels peuvent être vendus pour obtenir des pièces d'or. Mais certains sont différents, comme le coffre de la mort ou, qui nous intéressent ici et ne se trouvent pas partout et dont la valeur peut, parfois, être intéressante lors de la revente. C'est pourquoi nous vous proposons un récapitulatif surne peuvent pas être obtenus partout sur la carte de, seulement dans une région,. Il s'agit de la zone volcanique, et parfois dangereuse, que nous pouvons explorer au sud-est de la carte, dans laquelle nous pouvons voir une multitude d'îles rocheuses. Dans cette région, vous ne trouverez pas de coffres « normaux », puisqu'ils sont remplacés par les cendrés.De fait, pour les obtenir, il suffit d'avoir une quête, quelle que soit la faction, vous demandant d'effectuer une action dans le Devil' Roar, notamment déterrer un trésor, qui vous garantit de mettre la main sur un coffre cendré, plus ou moins rare. Vous pouvez vous aider de la carte interactive de Sea of Thieves pour avancer plus vite dans ces missions.Il se peut également que vous vous demandiez si cela vaut le coût de farmerpour gagner quelques pièces d'or. C'est pourquoi nous vous proposons un petit récapitulatif sur les prix de vente desci-dessous.Comme vous le voyez, ce n'est effectivement pas le moyen le plus rapide de gagner de l'argent dans, mais vous pourrez, facilement, augmenter votre réputation auprès de l'émissaire, si vous le souhaitez.