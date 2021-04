Sea of Thieves : Carte (map) du monde et points d'intérêts

Carte Sea of Thieves

Contrairement à de nombreux autres mondes ouverts,ne dispose pas d'unequi peut être ouverte dans son intégralité à tout moment. Pour augmenter le réalisme, Rare ne permet de consulter laque lorsque nous sommes sur un navire , quel qu'il soit, fort heureusement. Cependant, et c'est là l'une des difficultés de SoT pour se repérer ou chercher un point précis, elle ne peut pas s'ouvrir en grand. C'est-à-dire que nous devons toujours scruter la carte attentivement, par segment, ce qui peut parfois nous faire perdre quelques précieuses minutes...Si, pour certains, cela n'est pas dérangeant, d'autres en revanche cherchent la possibilité d'avoir la. S'il n'est pas (encore) possible de faire cela en jeu, sachez qu'unea vu le jour, laquelle, en plus d'afficher la carte dans son intégralité, permet de trouver facilement les points d'intérêts deGrâce à Rare Thief, uneest disponible en ligne. En plus de montrer le monde entier du jeu, elle permet d'afficher, selon vos besoins, différents points d'intérêts. Particulièrement pratique si vous êtes bloqués dans une Fable notamment, où que vous devez chasser des animaux. Grâce à l'onglet à gauche, vous allez pouvoir faire apparaître tous les points importants de Sea of Thieves sur la carte de base, y compris les PNG, les différentes factions ou encore les avant-postes.Vous pourrez donc vous aider de cette carte, disponible ici , pour vous aider dans votre aventure, notamment si vous êtes bloqués dans une mission ou que vous ne trouvez pas un certain point. En zoomant, vous trouverez le nom des îles, comme sur la vraie carte. Toutefois, si vous êtes un joueur débutant, nous vous conseillons d'utiliser la carte et les indications directement disponibles en jeu, pour découvrir comme il se doit l'expérience. Sea of Thieves est pour rappel disponible depuis mars 2018 sur PC et les consoles Xbox.