Sea of Thieves : Coffre de la mort, où le trouver et le vendre

Où trouver le coffre de la mort dans Sea of Thieves ?

Où vendre le coffre de la mort ?

est en évolution constante depuis sa sortie, en mars 2018, et Rare n'hésite pas à ajouter de nouvelles choses lors de ses mises à jour, afin que les joueurs aient toujours quelque chose à faire. L'une de ces nouveautés est le, aussi appelé, qui, lorsqu'il est bien utilisé, permet d'augmenter sa réputation auprès de la faction Os de la Faucheuse. De ce fait, de nombreux joueurs souhaitent mettre la main sur, qui n'est pas facile à trouver, et encore moins à vendre.Lea deux particularités qui le distinguent bien de la plupart des autres trésors de. La première, un faisceau lumineux, de couleur rouge et vert, est visible dans le ciel au-dessus de lui. Vous pouvez donc monter dans votre nid-de-pie afin de scruter l'horizon et voir si vous n'apercevez pas ce faisceau, synonyme deLa deuxième, et vous le remarquerez bien assez vite, le coffre est marqué sur le carte. C'est-à-dire que, lorsque vous transporterez ce trésor, tous les joueurs qui se rendent sur la carte via leur bateau pourront savoir où vous vous trouvez. Ainsi, les autres équipages du serveur et particulièrement ceux étant agressifs pourraient tenter de vous attaquer.Soyez donc sur vos gardes lorsque vous avez avec vous un coffre de la mort, puisque même s'ils ne vous attaquent pas en mer, certains peuvent vous attendre au lieu de vente.Lea aussi une autre particularité : il ne peut pas être vendu n'importe où. Il faut en effet se rendre sur l'île «» qui se trouve plus ou moins au centre de la carte. Vous pourrez la trouver dans la case I 12 sur la carte.Rendez-vous dans le bâtiment de fortune au centre de l'île pour le vendre. Vous n'obtiendrez pas d'or pour cette action. En revanche, vous récupérerez 25 doublons (monnaie bleue), mais aussi un gain d'expérience non négligeable pour la faction Os de la Faucheuse. D'ailleurs, une fois le niveau 5 atteint, vous pourrez devenir émissaire pour le compte de la faction et débloquer de nouvelles récompenses.