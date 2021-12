Sea of Thieves : Lavenderbeard, comment résoudre le problème ?

Comment résoudre le problème Lavenderbeard ?

Vérifiez l'état des serveurs

Nouvelle mise à jour

Problème avec l'antivirus/pare-feu

Problème avec un proxy

Même si l'expériences'est drastiquement améliorée depuis sa sortie, en 2018, certains problèmes reviennent, comme. Rassurez-vous si vous y faites face, que ce soit sur PC ou console, vous devriez pouvoir la régler assez vite.est souvent revenue au fil du temps et peut concerner plusieurs points, c'est pourquoi il peut être difficile, pour certains, de la corriger afin de profiter du jeu. Nous vous expliquons donc ci-dessous quels peuvent être les facteurs d'erreur et surtout, comment la corriger rapidement.En effet, vous pouvez être victime de cette erreur si les serveurs dene sont pas en ligne, notamment pendant les maintenances. Nous vous expliquons comment consulter les serveurs de Sea of Thieves ici Il se peut qu'une mise à jour ait été déployée sans que vous vous en aperceviez, découlant alors sur. Mettez à jouret tout devrait rentrer dans l'ordre. Dans ce genre de cas, vous pouvez également avoir affaire à l'erreur « Lightbeige Beard ».Dans d'autres cas, votre antivirus ou votre pare-feu peut empêcher le lancement de. Rendez-vous alors dans les paramètres de l'antivirus ou du pare-feu et indiqué que le logiciel est sûr en le mettant sur la liste blanche ou en autorisant l'application.Lors de la sortie du jeu, certains joueurs utilisant un proxy pouvaient avoir des problèmes et arriver sur. Si jamais les méthodes ci-dessus n'ont pas fonctionné, et que vous utilisez un serveur proxy, il faudra alors le désactiver via l'onglet dédié.Si, malgré tout, vous n'arrivez toujours pas à, n'hésitez pas à contacter le support du jeu, qui pourrait peut-être vous donner d'autres explications, en fonction de votre situation.