Sea of Thieves : Erreur Lightbeige Beard, comment la corriger ?

Véritable succès de Rare et Microsoft,ne cesse de voir sa communauté augmenter depuis son lancement, en mars 2018. Même si, à l'époque, le contenu était relativement pauvre, ce qui n'a pas manqué de frustrer les joueurs, les développeurs ont, au fil du temps, à coup de mises à jour, augmenté les possibilités, faisant aujourd'hui deun jeu complet et très amusant, que ce soit en solo ou à plusieurs.Toutefois, que vous soyez sur PC et Xbox, il se peut que de temps à autre, en lançant le jeu, vous ayez, vous disant que les versions ne correspondent pas.Comme le dit le message, si vous faites face à cette erreur, c'est que. Rare déployant souvent des mises à jour, il se peut que vous soyez passé à côté d'une, surtout si vous n'avez pas activé les mises à jour automatiques, d'autant plus que Rare vous permet de lancer le jeu, même si la dernière version n'a pas été téléchargée.Pour mettre à jour, vous n'avez qu'à ouvrir le Microsoft Store et cliquer sur les trois petits points en haut à droite de la fenêtre et sur « Téléchargements et mises à jour ».Si vous ne voyez pas la mise à jour, vous pouvez forcer son apparition en cliquant sur « Obtenir des mises à jour ».Le procédé est ici encore plus simple, puisque vous n'avez qu'à vérifier le menu principal pour voir si une mise à jour n'est pas téléchargeable.Ensuite, une fois que la mise à jour a correctement été téléchargée, sur l'une ou l'autre des plateformes, vous pourrez ouvriret profiter pleinement de l'expérience.