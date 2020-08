Sea of Thieves : Débloquez l'ensemble « Grenouille combatives » avec la sortie de Battletoads

La Coque des grenouilles combatives

La Figure de proue des grenouilles combatives

Le Pavillon des grenouilles combatives

Les Voiles des grenouilles combatives

Le Canon des grenouilles combatives

Le Cabestan des grenouilles combatives

La Barre des grenouilles combatives

Franchise importante de Valve, Battletoads est revenu sur le devant de la scène ce 20 août avec une sortie sur PC et Xbox One. De ce fait, l'autre titre majeur de Rare,. Néanmoins, pour une fois, cela ne se passe pas en mer.En effet, pour récupérer l'ensemble Grenouilles combatives (Fightin' Grogs en version originale), et donc y jouer. Ce dernier étant disponible via le Xbox Game Pass, de nombreux utilisateurs pourront débloquer ce set, en plus de celles et ceux l'ayant acheté, ce dernier étant attendu par de nombreux joueurs.En terminant l'acte 1, il sera donc possible de récupérer :Vous pouvez d'ailleurs retrouver un aperçu de ce navire directement en vidéo.Pour rappel, en attendant la mise à jour de contenu de septembre, les joueurs de, lesquels permettent de récupérer quelques cosmétiques. Tous les défis et les récompenses sont à retrouver ici