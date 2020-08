Sea of Thieves : Les défis et récompenses du Summer Event

Les défis du Summer Event Sea of Thieves

Couleur locale

Parlez à Amarantha des Loups de mer, près de la taverne du Loup de mer splendide.

Parlez à Umbra, qui se trouve au Lagoon of Whispers.

Parlez à Grace Morrow à l'avant-poste de Morrow's Peak.

Parlez à DeMarco des jumeaux à la tête des célèbres Loups de mer.

Parlez à Lesedi des jumeaux à la tête des célèbres Loups de mer.

Parlez à Dimitri, Loup de mer réputé qui accueille les nouveaux pirates à la taverne du Loup de mer splendide.

Parlez au Serviteur de la Flamme, qui se trouve à Reaper's Hideout.

Parlez à Madame Olivia, à l'avant-poste de Plunder.

Parlez au Passeur morne et fantomatique, qui se trouve sur le Vaisseau des damnés.

Parlez à l'Étranger mystérieux, à l'intérieur de la taverne.

Parlez à Duke, qui se trouve dans toutes les tavernes.

Parlez à Tallulah, qui se trouve dans la taverne du Charred Parrot.

Les pirates sont nos amis

Utilisez l'attitude « Devenir Amis » n'importe où.

Jouez un chant de marin en compagnie d'un membre d'un autre équipage.

Laissez un autre équipage vendre l'un de vos coffres.

Jouez un chant de marin, sur votre navire, avec un équipage composé de quatre joueurs en Arène.

Le travail, c'est la santé

Mangez un repas de nuit autour d'un feu de camp.

Réparez trois trous sur votre bateau avec des planches, en Arène.

Mangez les cinq fruits différents de Sea of Thieves, à savoir une grenade, une mangue, un ananas, une noix de coco et une banane.

Battez un pirate qui a abordé votre navire, en Arène.

L'expérience, y'a que ça de vrai

Terminez le voyage inaugural.

Terminez une compétition en Arène.

Venez à bout d'un navire squelette, un kraken, un mégalodon, une flotte fantôme ou un Seigneur des cendres.

Vendez un coffre de Loup de mer, en Arène.

Farces et attrapes

Abordez un navire en Arène et jetez son ancre.

Tuez un pirate en arène équipé d'un tromblon.

Faites exploser au moins deux squelettes avec une réaction en chaîne.

Jetez l'ancre en ayant le gouvernail tourné à fond.

On se lâche

En Arène, déterrez trois coffres.

En Arène, tirez 50 fois avec un canon.

Buvez du grog jusqu'à en vomir.

Terminez la forteresse des Damnés.

Tous ensemble, ouais ouais !

Terminez sur le podium trois fois en Arènes.

En arène, regroupez au moins un membre de chaque équipage dans le jacuzzi de la taverne.

Formez une alliance avec un autre équipage.

Avec un autre membre d'équipage, asseyez-vous sur un trône squelette.

La drogue du grog

Buvez avec un autre membre d'équipage un grog dans la taverne.

En arène, trinquez avec la chope du Loup de mer splendide dans le jacuzzi avec trois autres pirates.

Tuez 10 squelettes affectés par des boulets de grog

Vendez un coffre de Loup de mer en Arène tout en étant saoul.

De l'audace, de l'audace !

Vendez un coffre de Loup de mer dans les cinq premières minutes en Arène.

En Arène, vendez un coffre de Loup de mer volé

Terminez le défi acrobatique des Loups de mer au-dessus de la taverne en sonnant la cloche.

Battez un Seigneur des cendres.

Haute distinction

Terminez sur le podium dans 10 parties en Arène.

Battez 20 pirates en Arène.

Vendez un pavillon d'émissaire de niveau 5 d'un autre équipage en tant qu'émissaire de l'Os de la Faucheuse.

Donnez 20 poissons trophées à l'Appel du chasseur

Entretenir le mythe

Gagnez une partie en Arène en tant que légende pirate.

En Arène, canonnez-vous depuis votre canon pour atterrir sur le pont d'un navire ennemi.

Atteignez le rang 5 d'émissaire de la Fortune d'Athéna.

Laissez un autre équipage vendre votre coffre des légendes.

Récompenses Été de Sea of Thieves

La Lanterne de bravoure

La Figure de proue modeste et bravoure

Sceau de bravoure

La Figure de proue remarquable de bravoure

L'attitude « C'est Parti ! »

La Figure de proue illustre de bravoure

Les Bottes de bravoure

La Figure de proue admirable de bravoure

L'attitude « Intrigant »

Le Coutelas de bravoure

La Figure de proue légendaire de bravoure

L'attitude « Mes hommages »

Rare a publié ce 19 août une petite mise à jour pour Sea of Thieves , laquelle corrige certains points et ajoute surtout de nombreux défis, en attendant la mise à jour de septembre qui elle proposera du nouveau contenu. Pour que les joueurs patientent, pas moins de 44 défis sont à réaliser, répertoriés en onze catégories, pour repartir avec moult récompenses. Certains étant plus difficiles que d'autres, nous vous proposons un petit retour sur ces défis.Comme expliqué ci-dessus, ces 44 défis sont classés dans onze catégories, et il n'est pas obligé de terminer une catégorie pour impérativement obtenir les récompenses, puisque la dernière se débloque après avoir accompli 36 défis. Tous les trois défis, une récompense sera obtenue (voir plus bas pour les récompenses). Chaque défi validé octroiera 1 000 pièces d'or et 10 doublons.À effectuer en mode Arène impérativementRécompense : Membre de la haute.Récompense : Pirate sociableRécompense : Corps de rêve.Récompense : Pirate émérite.Récompense : Boute-en-train.Récompense : Mœurs dissolues.Récompense : Esprit fédérateur.Récompense : Alcoolique notoire.Récompense : Trompe-la-mortRécompense : PhaléristeRécompense : Légende solaire.Outre les récompenses citées ci-dessus, et en plus des pièces d'or et des doublons, douze cosmétiques peuvent être récupérés, tous les trois défis validés. Dans l'ordre, nous retrouvons donc :Votre progression peut être suivie ici