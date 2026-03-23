Le prometteur Samson confirme son arrivée sur consoles

Samson : Des dates annoncées pour les prochaines mises à jour et les versions consoles
Quelques jours à peine après ses débuts, Samson partage une nouvelle qui va combler celles et ceux qui attendent son arrivée sur consoles de salon.
Nous recevons beaucoup de questions sur les versions consoles de Samson. La réponse honnête, et nous sommes toujours honnêtes, est que nous ne savons pas quand elles sortiront. Le jeu tourne sur consoles, mais nous n'avons pas la bande passante nécessaire en ce moment pour entamer le développement final.Cette étape cruciale de fin de production implique notamment la soumission des différentes versions aux constructeurs pour obtenir les certifications nécessaires. Il s'agit d'une charge de travail particulièrement conséquente pour une équipe indépendante qui doit d'abord se concentrer sur un lancement imminent sur PC.
Une fois que le jeu sera sorti, nous nous mettrons au travail sur les versions consoles. Presque rien ne peut nous arrêter.Christofer Sundberg se veut donc très rassurant pour l'avenir. Si les plateformes exactes n'ont pas encore été spécifiées, laissant la porte ouverte aux machines actuelles mais aussi à l'ancienne génération, l'intention est bel et bien confirmée. En attendant, les joueurs pourront découvrir cette aventure narrative d'une dizaine d'heures sur PC d'ici quelques jours. Il s'agira d'y incarner Samson, un homme contraint de rembourser une très lourde dette en enchaînant les contrats périlleux dans la ville de Tyndalston, oscillant entre des combats clandestins exigeants et des courses-poursuites musclées au volant de son véhicule fétiche.
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