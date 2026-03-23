Le prometteur Samson confirme son arrivée sur consoles



le 23 mars 2026 à 18h11 Publié par Corentin Rimbert le 23 mars 2026 à 18h11

Attendu de pied ferme sur PC, le jeu d'action urbain Samson: A Tyndalston Story fait parler de lui concernant ses moutures consoles. Si le titre tourne déjà en interne sur ces machines, le studio Liquid Swords préfère jouer la carte de la franchise quant à leur date de sortie.