Le prometteur Samson confirme son arrivée sur consoles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 mars 2026 à 18h11
Attendu de pied ferme sur PC, le jeu d'action urbain Samson: A Tyndalston Story fait parler de lui concernant ses moutures consoles. Si le titre tourne déjà en interne sur ces machines, le studio Liquid Swords préfère jouer la carte de la franchise quant à leur date de sortie.
Le prometteur Samson confirme son arrivée sur consoles
Le studio Liquid Swords s'est toujours montré particulièrement transparent concernant le développement de son tout premier projet, intitulé Samson: A Tyndalston Story. Entre les multiples carnets de développement détaillant les combats de rue sans concession et la conception minutieuse des véhicules, ou encore la révélation du prix bien avant la sortie, la communication est restée très fluide avec le public. Cependant, un flou majeur persistait autour d'une éventuelle sortie sur les consoles de salon. C'est désormais chose résolue grâce à une récente prise de parole du fondateur du studio qui a tenu à mettre les choses au clair.

Une version console arrive pour Samson

Christofer Sundberg, directeur créatif et fondateur de Liquid Swords, a pris le temps de clarifier la situation sur les réseaux sociaux. Face aux nombreuses interrogations de la communauté grandissante, il a expliqué avec une grande franchise les raisons techniques et logistiques de cette attente prolongée.
Nous recevons beaucoup de questions sur les versions consoles de Samson. La réponse honnête, et nous sommes toujours honnêtes, est que nous ne savons pas quand elles sortiront. Le jeu tourne sur consoles, mais nous n'avons pas la bande passante nécessaire en ce moment pour entamer le développement final.
Cette étape cruciale de fin de production implique notamment la soumission des différentes versions aux constructeurs pour obtenir les certifications nécessaires. Il s'agit d'une charge de travail particulièrement conséquente pour une équipe indépendante qui doit d'abord se concentrer sur un lancement imminent sur PC.

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Une priorité absolue donnée au marché PC

Pour l'heure, toute l'attention de Liquid Swords est donc logiquement dirigée vers la sortie sur ordinateurs, fixée au 8 avril 2026 sur Steam. Ce n'est qu'une fois cette étape de commercialisation franchie que les développeurs pourront sereinement allouer les ressources nécessaires aux autres machines.
Une fois que le jeu sera sorti, nous nous mettrons au travail sur les versions consoles. Presque rien ne peut nous arrêter.
Christofer Sundberg se veut donc très rassurant pour l'avenir. Si les plateformes exactes n'ont pas encore été spécifiées, laissant la porte ouverte aux machines actuelles mais aussi à l'ancienne génération, l'intention est bel et bien confirmée. En attendant, les joueurs pourront découvrir cette aventure narrative d'une dizaine d'heures sur PC d'ici quelques jours. Il s'agira d'y incarner Samson, un homme contraint de rembourser une très lourde dette en enchaînant les contrats périlleux dans la ville de Tyndalston, oscillant entre des combats clandestins exigeants et des courses-poursuites musclées au volant de son véhicule fétiche.

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Corentin Rimbert

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