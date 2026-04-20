Samson : Des dates annoncées pour les prochaines mises à jour et les versions consoles

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 avril 2026 à 16h20
Quelques jours à peine après ses débuts, Samson partage une nouvelle qui va combler celles et ceux qui attendent son arrivée sur consoles de salon.
Samson : Des dates annoncées pour les prochaines mises à jour et les versions consoles
Disponible depuis le 8 avril 2026, Samson n'est actuellement jouable que sur PC. Mais les équipes de Liquid Swords ont un programme bien rempli pour les prochains mois. D'ailleurs, ils viennent de dévoiler les surprises prévues jusqu'à l'automne en publiant la feuille de route du titre sur X/Twitter.

Du contenu en pagaille prévu avant l'été pour la version PC

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Dans un premier temps, les développeurs vont concentrer leurs efforts sur la correction des nombreux problèmes rencontrés et qui ont profondément impacté le lancement du titre. La première de ces mises à jour sera déployée le 22 avril 2026, puis sera accompagnée d'autres updates chaque semaine jusqu'au début du mois de mai. Cependant, le détail le plus intéressant de la feuille de route est l'annonce de 2 mises à jour de contenu avec des dates. 


Liquid Swords confirme que du contenu inédit arrivera dans Samson en mai et en juin. La première se concentrera sur les combats tandis que la seconde sera dédiée aux véhicules. S'il n'y a pas d'autres précisions à l'heure actuelle, les développeurs devraient donner prochainement des nouvelles via l'onglet Actualités de Steam. 

Samson jouable sur consoles dès cet automne

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Quelques semaines avant le lancement de Samson, les développeurs confirmaient également une sortie sur consoles, sans mentionner de date. La feuille de route lève enfin le voile en annonçant son arrivée dans le courant de l'automne. Une nouvelle fois, aucune précision n'est donnée quant aux consoles concernées ou à une date précise. Toutefois, il y a fort à parier que le titre débarquera sur PS5 et consoles Xbox Series. 

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En attendant, rappelons que le titre est jouable uniquement sur PC à l'heure om ces lignes sont rédigées. Si l'aventure vous tente, il est possible de l'obtenir tout en faisant des économies par le biais de notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose à 22,59 € au lieu de 25 €, soit 10 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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