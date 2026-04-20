Samson : Des dates annoncées pour les prochaines mises à jour et les versions consoles

Quelques jours à peine après ses débuts, Samson partage une nouvelle qui va combler celles et ceux qui attendent son arrivée sur consoles de salon.

Du contenu en pagaille prévu avant l'été pour la version PC

We've just shared a detailed look at what's coming next for Samson 👀



More here: https://t.co/UZbZnP21hB



From upcoming weekly updates to new combat and vehicle-focused content, there's a lot on the way over the next couple of months.



And... console launch!!#Samson pic.twitter.com/UpTZasZfHf — SAMSON (@SamsonMcCray) April 17, 2026

Samson jouable sur consoles dès cet automne

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Instant Gaming, qui vous le propose à 22,59 € au lieu de 25 €, soit 10 % de réduction.

Disponible depuis le 8 avril 2026,n'est actuellement jouable que sur PC. Mais les équipes de Liquid Swords ont un programme bien rempli pour les prochains mois. D'ailleurs, ils viennent de dévoiler les surprises prévues jusqu'à l'automne en publiant la feuille de route du titre sur X/Twitter.Dans un premier temps, les développeurs vont concentrer leurs efforts sur la correction des nombreux problèmes rencontrés et qui ont profondément impacté le lancement du titre., puis sera accompagnée d'autres updates chaque semaine jusqu'au début du mois de mai. Cependant, le détail le plus intéressant de la feuille de route estLiquid Swords confirme queLa première se concentrera sur les combats tandis que la seconde sera dédiée aux véhicules. S'il n'y a pas d'autres précisions à l'heure actuelle, les développeurs devraient donner prochainement des nouvelles via l'onglet Actualités de Steam.Quelques semaines avant le lancement de Samson, les développeurs confirmaient également une sortie sur consoles, sans mentionner de date. La feuille de route lève enfin le voile. Une nouvelle fois, aucune précision n'est donnée quant aux consoles concernées ou à une date précise. Toutefois,En attendant, rappelons que le titre est jouable uniquement sur PC à l'heure om ces lignes sont rédigées. Si l'aventure vous tente, il est possible de l'obtenir tout en faisant des économies par le biais de notre partenaire