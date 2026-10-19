Salaires impayés et faillite, la descente aux enfers des créateurs de Samson

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 octobre 2026 à 11h30
Le studio suédois Liquid Swords, fondé par le cocréateur de Just Cause, vient d'être déclaré en faillite. Après plusieurs mois de salaires impayés, les employés ont forcé cette décision. L'avenir du jeu en monde ouvert Samson est désormais suspendu à un éventuel rachat.
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Salaires impayés et faillite, la descente aux enfers des créateurs de Samson

L'industrie vidéoludique ne traverse pas sa meilleure période, en témoigne la chute éclair de Liquid Swords. Ce studio suédois, à l'origine du jeu d'action en monde ouvert Samson, sorti plus tôt dans l'année, a officiellement été déclaré en faillite par le tribunal de district de Stockholm le 12 octobre 2026. Une fin tragique pour une entreprise fondée en 2020 par Christofer Sundberg, une figure de l'industrie connue pour avoir cocréé la célèbre franchise Just Cause au sein d'Avalanche Studios.

Une faillite déclenchée par les employés eux-mêmes

Cette fermeture n'est pas une simple décision administrative, mais le résultat d'une crise interne profonde. Selon les rapports de la presse suédoise, la trentaine d'employés du studio travaillait sans percevoir de salaire depuis au moins deux mois. Face à cette situation intenable, ce sont les développeurs eux-mêmes qui ont saisi la justice pour réclamer la mise en faillite de l'entreprise, une procédure actée par la nomination de l'avocat Karl Björlin en tant qu'administrateur judiciaire.

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Heureusement pour les équipes concernées, le système suédois de garantie des salaires devrait prendre le relais pour couvrir les rémunérations manquantes, bien que cela signifie également la perte définitive de leur emploi. 

Samson, un développement semé d'embûches

Le destin de Liquid Swords est intimement lié à celui de son premier et unique jeu, Samson. Conçu initialement comme un jeu de rôle et d'action à gros budget, le titre a fait face à de multiples refus de la part des éditeurs, l'un d'entre eux ayant même rejeté le projet à cinq reprises. Face au manque de financement, le studio a dû licencier la moitié de ses effectifs début 2025 et revoir ses ambitions à la baisse, transformant le jeu en une expérience plus modeste et autoéditée, axée sur des courses-poursuites urbaines.

Après la sortie sur PC et malgré une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series à la rentrée de septembre, le succès commercial n'a pas été au rendez-vous. Les chiffres révèlent environ 151 900 ventes globales, générant près de 2,4 millions de dollars de revenus nets. Une somme dérisoire face aux pertes estimées à 4 millions de dollars pour la seule année 2024. Le titre a souffert de comparaisons peu flatteuses avec Grand Theft Auto et de nombreux problèmes techniques qui ont entaché son lancement

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Un rachat encore possible pour sauver la licence et le studio

Malgré ce tableau sombre, Samson n'est pas encore totalement abandonné. L'administrateur judiciaire cherche activement un acheteur pour le studio et ses propriétés intellectuelles, avec une date limite fixée au 21 octobre. Afin de préserver la valeur de la licence, le jeu continuera de recevoir des mises à jour correctives pendant cette période de transition. Toutefois, la présence du géant chinois NetEase, qui détient des garanties sur certains actifs clés du jeu, pourrait compliquer les négociations avec d'éventuels repreneurs.

En attendant, rappelons que Samson est toujours disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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