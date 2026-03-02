Samson : Pourquoi le créateur de Just Cause refuse l'étiquette GTA pour son nouveau jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 mars 2026 à 17h34
Christofer Sundberg, fondateur de Liquid Swords, clarifie les ambitions de Samson. Loin d'un GTA ou d'un blockbuster AAA, le titre mise sur l'intensité et une mécanique de dette stressante plutôt que sur l'immensité, le tout pour un prix attractif.
Samson : Pourquoi le créateur de Just Cause refuse l'étiquette GTA pour son nouveau jeu
Avec l'annonce de la date de sortie de Samson : A Tyndalston Story, le premier jeu du studio Liquid Swords, les comparaisons ont de nouveau fusé sur la toile. Visuellement impressionnant et dirigé par Christofer Sundberg, vétéran de l'industrie connu pour son travail sur les mondes ouverts explosifs, le titre a vite été catalogué par certains comme un concurrent potentiel de Grand Theft Auto. Pourtant, le fondateur du studio tient à tempérer immédiatement ces ardeurs, Samson n'est pas là pour rivaliser avec les géants du secteur sur leur propre terrain.

Une expérience mid-budget assumée et intense

Dans un entretien accordé à WCCF Tech, Christofer Sundberg a tenu à clarifier le positionnement de son jeu. Bien qu'il ne s'offusque pas des comparaisons, il insiste sur la nature du projet, il ne s'agit ni d'un GTA, ni d'une production AAA au budget illimité. Samson est un jeu « mid-budget », conçu pour offrir une expérience concentrée et intense plutôt qu'une carte gigantesque remplie de vide. Cette philosophie se reflète directement dans le prix du jeu, fixé à 25 euros, un tarif bien loin des standards actuels de l'industrie.

L'objectif est de privilégier la qualité de l'action et la tension dramatique plutôt que l'échelle. Christofer Sundberg explique :
Je ne veux empêcher personne de comparer Samson à n'importe quel jeu, y compris GTA. Cela dit, Samson n'est pas GTA, et ce n'est pas un AAA. C'est un jeu à budget moyen focalisé, construit pour l'intensité plutôt que pour l'échelle, et tarifé en conséquence. »
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La dette comme moteur de stress ludique

L'une des particularités les plus intrigantes de Samson réside dans sa boucle de gameplay centrée sur une dette financière. Ce n'est pas simplement un élément narratif, mais une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête du joueur. Cette mécanique s'inspire directement d'une expérience personnelle douloureuse de Sundberg, la faillite de son premier studio, Rock Solid Studios, en 2002.

Le créateur confie que ce stress, bien que traumatisant dans la réalité, apporte une dimension unique au jeu. Le joueur devra constamment arbitrer entre les missions qui font avancer l'histoire et celles nécessaires pour rembourser ses créanciers, sous peine de conséquences désastreuses. C'est cette pression constante qui distingue Samson des autres jeux d'action en monde ouvert.

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Des inspirations prestigieuses pour un gameplay varié

Si Samson refuse l'étiquette AAA, il ne se prive pas d'emprunter des mécaniques à des titres légendaires. Le système de combat s'inspire de la fluidité de Batman: Arkham Asylum, tandis que la gestion du véhicule (nommé Magnum Opus, un clin d'œil évident) rappelle l'excellent Mad Max d'Avalanche Studios. Le jeu propose huit types de « Jobs », répartis équitablement entre phases à pied et en véhicule, ainsi que plus de 30 arènes de combat.

Avec une durée de vie estimée à 10 heures pour une ligne droite et jusqu'à 25 heures pour les complétistes, Samson semble offrir un ratio prix-durée très honnête. Reste à voir si l'exécution sera à la hauteur des promesses lors de sa sortie sur PC le 8 avril prochain, et si les joueurs seront au rendez-vous.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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