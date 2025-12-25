Samson évoque sa durée de vie et en dit plus sur son monde

Liquid Swords a apporté de plus amples détails au sujet de Samson, notamment en ce qui concerne sa durée de vie, son monde et sa linéarité.

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Liquid Swords parle de la durée de vie de Samson

Si le scénario principal peut être terminé en environ 10 heures, nous estimons que les joueurs passeront au moins 25 heures à explorer tout ce que le jeu a à offrir.



Dans Samson, votre aventure va bien au-delà du scénario principal. Parviendrez-vous à rembourser votre dette ? C'est à vous de décider comment relever ce défi, en parcourant la ville, en interagissant avec ses habitants et en découvrant ses secrets. Les joueurs peuvent accepter divers contrats impliquant des véhicules, notamment des missions à haut risque, des courses clandestines et des fuites audacieuses. Le jeu offre également des possibilités de vol, de combat au corps à corps et de missions de filature pour recueillir des informations cruciales, offrant ainsi une expérience de jeu riche et variée qui va bien au-delà du scénario principal.











Samson proposera une aventure structurée, sans véritable open world

We just updated the @SamsonMcCray Steam page with a smoking hot FAQ.



Clear answers. No fluff. No mystery meat.

Same game. Same attitude. Less head-scratching.



Check it out here:https://t.co/UcOrPW0UEe pic.twitter.com/37rzN8zS1r — Liquid Swords (@LiquidSwords) December 18, 2025

Au début du mois de décembre 2025, Liquid Swords, qui est un studio de développement fondé par Christofer Sundberg (le créateur de la franchise Just Cause), a annoncé, un jeu d'action-aventure. Depuis,En effet, via une FAQ publiée sur la page Steam du titre, qui a été relayée sur Twitter/X,, soit en ne s'intéressant qu'à l'histoire principale. Les joueurs et les joueuses qui passeront un peu de temps à explorer les environnements et à parcourir « tout ce que le jeu a à offrir » passeront plus de 25 heures sur le soft.Une durée de vie relativement correcte en somme. Évidemment, celle-ci pourrait sembler un tantinet courte, notamment pour celles et ceux qui ne comptent que découvrir l'histoire principale.Dans la même FAQ, Liquid Swords précise queest « un jeu basé sur des missions avec une histoire globale claire ». Pour autant, les joueurs et les joueuses pourront adopter différentes approches pour terminer les missions, et même explorer un peu : « Vous êtes libre d'aborder les missions de différentes manières, et le monde soutient et encourage l'exploration. Cependant, l'expérience est structurée et intentionnelle, plutôt qu'infinie ou axée sur le bac à sable ».D'ailleurs,: « Vous êtes libre de vous déplacer dans la ville et de l'explorer, mais le monde est conçu pour la densité, le rythme et l'objectif. Nous privilégions le contenu significatif à la taille ». De ce fait, ces différentes composantes expliquent pourquoi la durée de vie den'est pas si conséquente que cela.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver sur PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.