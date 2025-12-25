Samson évoque sa durée de vie et en dit plus sur son monde

Samson : Des dates annoncées pour les prochaines mises à jour et les versions consoles
Quelques jours à peine après ses débuts, Samson partage une nouvelle qui va combler celles et ceux qui attendent son arrivée sur consoles de salon.
Si le scénario principal peut être terminé en environ 10 heures, nous estimons que les joueurs passeront au moins 25 heures à explorer tout ce que le jeu a à offrir.Une durée de vie relativement correcte en somme. Évidemment, celle-ci pourrait sembler un tantinet courte, notamment pour celles et ceux qui ne comptent que découvrir l'histoire principale. Or, ceci est expliqué par la structure même du jeu.
Dans Samson, votre aventure va bien au-delà du scénario principal. Parviendrez-vous à rembourser votre dette ? C'est à vous de décider comment relever ce défi, en parcourant la ville, en interagissant avec ses habitants et en découvrant ses secrets. Les joueurs peuvent accepter divers contrats impliquant des véhicules, notamment des missions à haut risque, des courses clandestines et des fuites audacieuses. Le jeu offre également des possibilités de vol, de combat au corps à corps et de missions de filature pour recueillir des informations cruciales, offrant ainsi une expérience de jeu riche et variée qui va bien au-delà du scénario principal.
Rappelons, en guise de conclusion, que Samson doit arriver sur PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.
We just updated the @SamsonMcCray Steam page with a smoking hot FAQ.— Liquid Swords (@LiquidSwords) December 18, 2025
Clear answers. No fluff. No mystery meat.
Same game. Same attitude. Less head-scratching.
Check it out here:https://t.co/UcOrPW0UEe pic.twitter.com/37rzN8zS1r
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