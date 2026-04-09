Samson rate sa sortie avec des avis mitigés, mais promet déjà une grosse mise à jour

Le lancement de Samson sur PC ne se déroule pas comme prévu. Face à une pluie de critiques pointant des bugs majeurs, le studio Liquid Swords promet des corrections rapides. Un patch décisif est attendu ce vendredi pour tenter de sauver ce jeu d'action en monde ouvert.
Le premier jeu du studio Liquid Swords, baptisé Samson
, vient tout juste de débarquer sur PC via Steam. Malheureusement pour les développeurs, l'ambiance n'est pas à la fête
. Avec un score de 53 sur Metacritic et une évaluation globale moyenne sur la plateforme de Valve, le titre peine à convaincre. Seuls 53 % des joueurs recommandent actuellement cette aventure en monde ouvert, pointant du doigt une technique défaillante et de nombreux problèmes de conception.
Un lancement chaotique assumé mais regretté
Le directeur créatif du jeu et cofondateur du studio, Christofer Sundberg, connu pour son travail sur la franchise Just Cause, n'a pas tardé à réagir. Face à la grogne grandissante de la communauté, il a publié une lettre ouverte pour présenter ses excuses
. Il reconnait volontiers que le titre est sorti dans un état inacceptable, miné par des bugs bloquants et des soucis d'optimisation majeurs.
Les premières impressions sont mitigées, et beaucoup d'entre vous rencontrent des bugs qui cassent le jeu ainsi que des problèmes de performance. C'est inacceptable et nous écoutons les retours de chacun. Nous travaillons d'arrache-pied pour livrer le jeu que nous avons passé des années à développer.
Fait intéressant, Christofer Sundberg admet que l'équipe a choisi de sortir le jeu avec tous ses défauts pour diverses raisons
, sans pour autant préciser lesquelles. Une déclaration qui laisse songeur quant aux pressions financières ou calendaires que le studio a pu subir en coulisses
.
Un patch salvateur prévu pour le 10 avril
Pour tenter de redresser la barre, Liquid Swords déploiera une importante mise à jour ce vendredi 10 avril. Ce correctif vise en priorité les éléments les plus frustrants de l'expérience. Les joueurs peuvent s'attendre à une amélioration des performances, à la résolution de crashs liés à l'audio et aux animations, ainsi qu'à la suppression de plusieurs bugs empêchant la progression dans les missions
.
Parmi les ajustements notables, les PNJ subiront désormais des dégâts de chute. Cette modification technique permettra d'éviter que des cibles à abattre ne restent coincées dans des zones inaccessibles, bloquant ainsi définitivement les quêtes en cours. De plus, le jeu offrira enfin la possibilité de conserver huit fichiers de sauvegarde distincts.
Si ce premier patch semble indispensable, il ne règlera pas tous les problèmes structurels du titre. Les combats au corps à corps et la conduite, lourdement inspirés de classiques comme GTA IV, souffrent encore d'une certaine rigidité
. Le studio promet cependant de ne pas abandonner son projet.
Nous sommes engagés pour l'avenir de Samson et ce jeu grandira avec le temps sur tous les fronts : la qualité, le gameplay et le contenu. Nous continuerons à rester à l'écoute et à améliorer le jeu avec votre soutien.
L'équipe se concentrera ensuite sur les soucis d'animation et de jouabilité, tout en peaufinant l'expérience globale. Les versions consoles, bien que non annoncées officiellement, sont toujours dans les plans du studio
. Leur développement devrait s'accélérer une fois que la version PC sera totalement stabilisée. Reste à savoir si ces efforts suffiront à transformer cet essai ambitieux mais maladroit en une véritable réussite critique et commerciale, et lancer le studio dans l'industrie vidéoludique.
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