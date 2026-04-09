Samson rate sa sortie avec des avis mitigés, mais promet déjà une grosse mise à jour



le 09 avril 2026 à 11h31 Publié par Corentin Rimbert le 09 avril 2026 à 11h31

Le lancement de Samson sur PC ne se déroule pas comme prévu. Face à une pluie de critiques pointant des bugs majeurs, le studio Liquid Swords promet des corrections rapides. Un patch décisif est attendu ce vendredi pour tenter de sauver ce jeu d'action en monde ouvert.