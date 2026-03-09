Samson : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Samson.

Configurations PC Samson

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Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 64 bits Windows 10/11 64 bits Processeur Intel Core i5-10505 ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600 XT Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5600 (6 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (8 Go) DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 15 Go d'espace disque disponible 15 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires SSD requis SSD requis

C'est au début du mois d'avril 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir, développé ainsi qu'édité par Liquid Swords. Le titre est plutôt attendu par la communauté et doit, pour rappel, sortir sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme la recommandée. De plus, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 8 avril 2026 sur PC.