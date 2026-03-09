Samson : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Samson.
C'est au début du mois d'avril 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir Samson
, développé ainsi qu'édité par Liquid Swords. Le titre est plutôt attendu par la communauté et doit, pour rappel, sortir sur PC. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Samson
.
Configurations PC Samson
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Samson
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme la recommandée. De plus, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 15 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Samson
sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Samson
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10/11 64 bits
|Windows 10/11 64 bits
|Processeur
|Intel Core i5-10505 ou AMD Ryzen 5 3600
|Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600 XT
|Mémoire
|16 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5600 (6 Go)
|NVIDIA GeForce RTX 3060Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (8 Go)
|DirectX
| Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|15 Go d'espace disque disponible
|15 Go d'espace disque disponible
|Notes supplémentaires
|SSD requis
|SSD requis
Rappelons, en guise de conclusion, que Samson
arrive le 8 avril 2026 sur PC.
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