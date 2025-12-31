Samson, le nouveau jeu du créateur de Just Cause, dévoile son prix et d'autres informations

Liquid Swords, le studio fondé par le créateur de Just Cause, dévoile enfin les détails de son premier jeu, Samson. Prévu pour début 2026, ce titre solo promet une expérience intense à un prix défiant toute concurrence, bien que les joueurs consoles doivent faire preuve de patience.
C'est une annonce qui risque de faire du bruit dans une industrie habituée aux productions dépassant allègrement la barre des 70 euros. Liquid Swords, le studio dirigé par Christofer Sundberg, connu pour avoir donné naissance à la franchise explosive Just Cause, vient de préciser la feuille de route pour son tout premier titre, Samson
. Après un silence médiatique relatif, le studio confirme non seulement une fenêtre de sortie, mais surtout un positionnement tarifaire extrêmement agressif qui pourrait bien séduire les amateurs d'action-aventure
.
Un tarif de 25 euros pour bousculer les codes
L'information principale révélée par cette nouvelle FAQ concerne le porte-monnaie des joueurs. Samson sera commercialisé au prix de 24,99 euros
. Une décision surprenante pour un jeu piloté par un vétéran de l'industrie, mais qui s'explique par la structure même du studio. Liquid Swords se revendique comme une entité indépendante, libre des lourdeurs administratives et financières des géants du secteur.
Le studio justifie ce choix avec une transparence rafraîchissante :
En tant que titre développé et publié de manière indépendante, nous n'avons pas les frais généraux d'une grande organisation, juste l'équipe de développement principale. Cela nous donne la liberté de fixer notre propre prix. À 24,99 €, nous espérons que les joueurs seront encouragés à l'essayer et à découvrir une expérience qui dépasse vraiment son prix.
L'objectif est clair : miser sur l'accessibilité pour attirer un maximum de curieux dans les rues de Tyndalston
, la ville fictive où le protagoniste tentera d'effacer sa dette. Le studio promet une expérience qui « boxe au-dessus de sa catégorie », suggérant une qualité de production AA voire AAA pour le prix d'un jeu indépendant standard.
Les joueurs PC servis en premier
Si l'enthousiasme est de mise concernant le prix, la stratégie de distribution pourrait faire grincer quelques dents du côté des possesseurs de consoles de salon. Liquid Swords a confirmé que Samson sortira d'abord sur PC au début de l'année 2026
. Les versions consoles sont bien prévues, mais elles arriveront dans un second temps. Le studio préfère concentrer ses ressources limitées sur une seule plateforme pour garantir une finition irréprochable plutôt que de risquer une sortie bâclée sur tous les supports
.
L'ambiance promet d'être sombre et adulte. Le jeu ne fera pas l'impasse sur la violence, le crime, l'usage de drogues et une certaine ambiguïté morale. Côté localisation, le lancement comprendra des textes en français, anglais, italien, allemand et espagnol, bien que le doublage vocal restera exclusivement en anglais. Il faudra désormais attendre les prochains mois pour obtenir une date de sortie précise.
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