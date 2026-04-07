Le trailer de lancement de Samson promet une aventure explosive sur PC

Samson est un jeu d'action narratif sorti le 8 avril 2026, mêlant combats de rue et conduite agressive dans la ville de Tyndalston. Entre système de dettes, pression constante et décisions irréversibles, chaque mission compte. Avec un monde évolutif, un arbre de compétences et une histoire sombre, le jeu propose une expérience intense et sans compromis.