STALKER 2 : Varan, faut-il le payer ou le tuer ?

Vous vous demandez quel est le meilleur choix à faire lors de la rencontre avec Varan, entre le payer, tuer un rival ou le tuer ? Nous vous aidons à prendre votre décision dans STALKER 2, sans vous spoiler.
En suivant l'histoire, vous aurez des choix à faire, qui vont impacter le reste de l'aventure STALKER 2
. Rien d'étonnant lorsque nous savons que le titre possède plusieurs fins.
Quoi qu'il en soit, l'une des premières missions de taille vous demandera d'aller parler à quelqu'un se prénommant le Loucheur
, avec un premier choix à faire, mais aussi une décision plus ou moins importante avec Solder
. Ensuite, après avoir avancé dans la campagne principale, vous allez devoir vous rendre dans un endroit où une personne semble à la tête d'une petite armée, et semble peu commode, du nom de Varan
. En lui demandant diverses informations, comme si c'est lui qui vous a attaqué, ou s'il sait où est Nestor, vous aurez un choix important à faire : le payer directement, tuer un rival ou le tuer lu
i. Retour sur le meilleur choix à faire avec Varan dans STALKER 2
.
Faut-il payer ou tuer Varan dans STALKER 2 ?
Il existe ici au moins trois chemins possibles : le payer 2 000 coupons directement, tuer l'un de ses deux rivaux (Shah ou Roosevelt) ou le tuer directement
. Avant de vous dévoiler quel est le meilleur choix à faire dans STALKER 2, nous vous indiquons les conséquences de chaque acte, si vous souhaitez savoir quel est le meilleur choix à faire. Nous tenterons de ne pas vous spoiler, le moins possible en tout cas.
Le payer
La solution la plus rapide, puisqu'en le payant, Varan vous permettra de voir le prisonnier qui est au sous-sol. Seulement, Varan et ses hommes vous attaqueront ensuite, et vous devrez l'éliminer et fuir l'usine.
Tuer un rival
Les deux rivaux se nomment Shah et Roosvelt, et se trouvent à plusieurs centaines de mètres de votre emplacement. Le combat ne sera pas spécialement difficile, mais vous devrez choisir l'une des deux cibles, l'éliminer, et ramener son PDA
pour continuer la quête.
Lorsque cela sera fait, retournez voir Varan, pour pouvoir voir le prisonnier. Malheureusement, là aussi il finira par vous attaquer, et vous devrez le tuer pour fuir la zone.
Tuer Varan
En tuant Varan directement, vous gagnerez du temps et économiserez des coupons, puisque vous irez droit au but. Après le combat, la mission sera terminée.
Voici donc les trois chemins possibles dans cette mission « Pacte avec le diable », qui promet quoi qu'il arrive des affrontements. Alors, quel est le meilleur chemin à suivre ?
Le tuer, le payer ou tuer un rival quel est le meilleur choix avec Varan ?
En soi, il n'y a pas de bon ou mauvais choix ici, puisque l'influence directe sur l'histoire est minime. En optant pour le rival, cela vous offre plus de combats, donc si vous aimez ces sensations dans STALKER 2, vous pouvez opter pour le rival. Sinon, la solution la plus simple est rapide et de le tuer directement, cela l'empêchera de vous trahir, et vous irez droit au but
. Mais vous devrez, quoi qu'il arrive, l'affronter.
Vous le tuez (avec ses hommes), vous constatez les faits et vous partez, sans avoir fait couler le sang d'un rival. Quoi qu'il en soit, quittez l'usine pour passer à la suite de l'aventure STALKER 2.
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