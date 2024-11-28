STALKER 2 : Varan, faut-il le payer ou le tuer ?



le 28 novembre 2024 à 16h05 Publié par Corentin Rimbert le 28 novembre 2024 à 16h05

Vous vous demandez quel est le meilleur choix à faire lors de la rencontre avec Varan, entre le payer, tuer un rival ou le tuer ? Nous vous aidons à prendre votre décision dans STALKER 2, sans vous spoiler.