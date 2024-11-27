STALKER 2 : Que faire avec les PDA ?

Vous accumulez les PDA, et vous vous demandez que faire de ces objets dans STALKER 2 ? Voici la réponse.
Dans STALKER 2
, il est possible d'obtenir et d'utiliser de nombreux objets, aussi divers que variés. Très vite, vous obtiendrez un PDA
, qui regroupe plusieurs informations. Sous forme de tablette, cet objet affiche la carte de la Zone, tout en mettant en avant quelques informations importantes comme les missions en cours. Chaque humain ou presque présent est supposé avoir un PDA dans STALKER 2
et ces objets seront très utiles au fil de l'aventure.
À quoi servent les PDA trouvés ?
Il existe deux moyens de trouver des PDA dans STALKER 2
, en explorant le monde ou via une quête. Le PDA d'une quête sera marqué par un fond rouge dans votre inventaire, quand les autres seront normaux.
Une fois que vous les avez en votre possession, votre PDA se met à jour en fonction des informations contenues dans celui trouvé
. Très souvent, il s'agit d'un emplacement d'une planque ou d'un lieu à découvrir, avec le code si besoin. Vous n'avez rien d'autre à faire que de le ramasser.
Que faire avec les PDA dans STALKER 2 ?
Une fois que vous avez ramassé le PDA, le vôtre téléchargera immédiatement les données
, et vous allez pouvoir le revendre.
En effet, il n'est pas nécessaire de tous les stocker dans votre coffre, puisque cela prend inutilement de la place, et n'apporte aucune valeur ajoutée au fil de l'aventure. Vous pouvez donc vous rendre auprès d'un marchand, pour revendre vos PDA, dans le but de gagner de la place
, mais pas forcément faire le plein de coupons pour devenir riche
.
En dépit d'une valeur d'environ 150 coupons, vous n'en obtiendrez qu'une cinquantaine, à l'heure actuelle. Faites attention, certains les rachètent même 30 coupons.
Pour conclure, il n'est pas nécessaire de les garder pour une activité future
, ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas parce que vous vendez vos PDA récupérés que vous perdrez les données sur le vôtre. Vous pouvez le faire sans aucun problème.
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