STALKER 2 : En plus du DLC, une mise à jour gratuite et massive sera bientôt disponible

GSC Game World prépare le terrain pour la première grande extension de STALKER 2 avec une mise à jour gratuite prévue ce mois-ci. Baptisée Sealed Truth, elle permettra d'explorer les sombres secrets du laboratoire X-18 et servira de prologue à l'extension Cost of Hope.
L'univers impitoyable de la Zone s'apprête à s'étendre encore un peu plus. Alors que les joueurs continuent de braver les dangers radioactifs et les anomalies mortelles, GSC Game World a confirmé il y a peu l'arrivée imminente de nouveau contenu totalement gratuit pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
. Cette initiative vise à célébrer l'annonce récente de la toute première extension narrative majeure du titre
, révélée lors du dernier événement Xbox Developer Direct. Une excellente nouvelle pour la communauté qui salue régulièrement le dévouement des développeurs ukrainiens.
Une mise à jour gratuite nommée Sealed Truth
Bien que la date exacte n'ait pas encore été communiquée, les équipes de GSC Game World ont formellement assuré que cette mise à jour de contenu, baptisée Sealed Truth, sera déployée dans le courant du mois d'avril
. Ce patch ne se contentera pas de corriger quelques bugs, puisqu'il introduira une véritable quête inédite faisant office de prologue à la future extension payante Cost of Hope, dont la sortie est prévue plus tard cette année, durant l'été.
Les amateurs de survie en milieu hostile ont d'ailleurs massivement exprimé leur gratitude sur les réseaux sociaux. Le studio prend le temps de peaufiner son univers, et cette distribution de contenu gratuit ne fait que renforcer la confiance des joueurs envers les créateurs
.
Le retour terrifiant du laboratoire X-18
Pour les doyens de la franchise, le contenu de Sealed Truth résonne comme une douce mélodie horrifique
. Cette mise à jour ouvrira les portes du tristement célèbre laboratoire X-18. Il s'agit d'une version entièrement retravaillée de l'infrastructure souterraine découverte à l'origine dans l'épisode fondateur Shadow of Chornobyl.
Selon l'histoire de la saga, ce complexe scientifique secret était autrefois utilisé pour étudier les effets dévastateurs des radiations psychiques agressives sur les organismes vivants
. Sans surprise, les expériences ont mal tourné. Les couloirs sombres de cette installation regorgent désormais de mutants redoutables et de pièges environnementaux mortels. Les explorateurs les plus courageux devront donc s'équiper en conséquence avant de plonger dans les abysses de ce donjon cauchemardesque pour en percer les mystères.
Idéal pour se relancer dans l'aventure STALKER 2, avant l'arrivée, d'ici peu de temps, de la première extension majeure, qui promet de nous replonger dans l'ambiance oppressante de l'univers.
Rappelons, pour conclure, que STALKER 2
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