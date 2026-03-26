STALKER 2 annonce Cost of Hope, sa première extension qui s'annonce XXL

GSC Game World a profité du Xbox Partner Showcase pour dévoiler Cost of Hope, la première extension majeure de STALKER 2. Prévue pour cet été, elle promet des dizaines d'heures de jeu, le retour à des lieux emblématiques et une guerre de factions impitoyable.

Une guerre de factions au cœur de la Zone

Vos choix façonnent ce qui se passe ensuite, et les conséquences pourraient affecter non seulement la Zone, mais bien au-delà.









Le retour à la centrale de Tchernobyl

Un arsenal enrichi face aux nouvelles menaces

Une vision sur le long terme

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PC Édition Standard → 32,09 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction. Édition Deluxe → 41,19 € au lieu de 80 €, soit 49 % de réduction. Édition Ultimate → 50,59 € au lieu de 110 €, soit 54 % de réduction.



L'univers post-apocalyptique de GSC Game World n'a pas fini de faire trembler les joueurs. Après un lancement remarqué en novembre 2024, le studio ukrainien vient d'annoncer. Baptisé, ce contenu massif a été présenté lors du Xbox Partner Showcase et s'annonce comme un tournant décisif pour la franchise. Prévue pour l'été 2026,, le protagoniste du jeu de base. Cette fois, l'intrigue se concentre sur un conflit historique et idéologique qui déchire la Zone. D'un côté, la faction du Devoir considère cet environnement hostile comme une menace absolue qu'il faut endiguer et détruire à tout prix. De l'autre, la faction de la Liberté y voit un don, une opportunité scientifique et humaine à exploiter pour le bien commun.La paix fragile qui maintenait ces deux camps à distance a fini par voler en éclats.L'un des arguments majeurs de cette extension réside dans l'exploration de deux nouvelles régions inédites. Les vétérans de la saga seront ravis d'apprendre. Autrefois abandonné et verrouillé pendant des décennies, ce lieu terrifiant appelle de nouveau les stalkers, promettant son lot de dangers et de mutants féroces.En parallèle, les joueurs devront naviguer dans les sentiers labyrinthiques de la Forêt de Fer, une zone regorgeant de lieux inexplorés. Chaque nouvelle région disposera de son propre point de rassemblement, avec des quêtes exclusives et des activités variées pour prolonger l'immersion pendant des dizaines d'heures.Pour survivre à ces expéditions périlleuses,. Les développeurs ont notamment confirmé l'arrivée de la légendaire carabine SKS, un ajout qui ravira les puristes de l'armement soviétique. Ces nouveaux outils ne seront pas de trop pour affronter les anomalies inédites et les mutants terrifiants qui rôdent dans ces secteurs oubliés.Cost of Hope ne sera pas une simple aventure isolée.. Elle sera suivie plus tard par un autre contenu téléchargeable centré sur l'histoire. Ensemble,, prouvant que le studio a des plans très ambitieux pour l'avenir de sa licence phare.Il faudra cependant s'armer d'un peu de patience avant de pouvoir poser les mains sur cette pépite radioactive, la sortie n'étant pas prévue avant cet été.Rappelons, pour conclure, queest disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, selon différentes éditions, sur PC :