STALKER 2 remontre son DLC, qui sera accompagné d'une mise à jour majeure

GSC Game World nous en dit plus sur Cost of Hope, la première extension de STALKER 2 attendue pour cet été. Entre conflits de factions historiques et sombres secrets enfouis, ce contenu massif sera accompagné d'une mise à jour majeure visant à transformer l'expérience au cœur de la Zone.

Le studio ukrainien prépare le terrain pour Cost of Hope, la première grande extension scénaristique de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, annoncée il y a quelques semaines. Prévu pour cet été, ce contenu additionnel promet non seulement de relancer l'intrigue principale, mais aussi d'introduire des personnages inédits et des environnements particulièrement hostiles. Il sera accompagné par une mise à jour « 2.0 », pour tous les joueurs.

Le retour des factions légendaires

L'histoire de Cost of Hope replonge le protagoniste, Skif, au centre d'une guerre idéologique acharnée entre deux groupes emblématiques de la franchise : le Devoir et la Liberté. Pour survivre, il sera accompagné par deux nouveaux compagnons aux profils complexes. D'un côté, Zulu, un vétéran du Devoir qui semble abriter une bête féroce en lui. De l'autre, Mavka, membre de la Liberté, à la recherche d'un but insaisissable.

Leurs interactions s'annoncent électriques et mettront les joueurs face à des dilemmes moraux majeurs. La campagne, annoncée comme non linéaire et d'une durée de plusieurs dizaines d'heures, obligera à choisir un camp, modifiant ainsi durablement l'équilibre des forces.

La récente bande-annonce diffusée par les développeurs offre un aperçu glaçant des nouveaux territoires à explorer. Skif devra notamment s'aventurer dans les vestiges de la centrale nucléaire de Chornobyl et traverser la tristement célèbre Forêt de Fer. Les images dévoilent des environnements torturés, dont un parc aux arbres asséchés et une mystérieuse pièce où la gravité semble avoir perdu ses droits.

Plus inquiétant encore, l'intrigue évoque une ville qui ne devrait pas exister et un lieu décrit comme la source originelle de tous les maux frappant la région. « Le changement exige toujours des sacrifices, mais tel est le prix de la liberté. » Cette réplique énigmatique, issue du trailer, résume parfaitement l'atmosphère pesante de cette aventure inédite, où chaque décision aura des conséquences irréversibles.

















Une évolution technique très attendue

L'arrivée de ce contenu narratif ne se fera pas seule. Selon STALKER2News, le lancement de l'extension coïncidera avec le déploiement de la très attendue mise à jour 2.0. Si les détails officiels restent pour l'instant confidentiels, cette refonte serait intimement liée à une migration vers une version supérieure du moteur Unreal Engine 5.

L'objectif avoué est d'améliorer drastiquement la stabilité globale du titre tout en rendant l'exploration encore plus périlleuse. Une refonte bienvenue pour un titre disponible sur les consoles de dernière génération et PC, qui a su séduire des millions de joueurs depuis son lancement, et qui reste l'un des jeux les plus beaux et immersifs du genre.

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GSC Game World devrait nous en dire davantage dans les semaines qui arrivent, étant donné que la sortie du DLC est prévue pour cet été.

Rappelons, pour conclure, que STALKER 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, selon différentes éditions, sur PC :