STALKER 2 lance sa mise à jour gratuite, avec de nouvelles quêtes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 avril 2026 à 18h20
GSC Game World annonce le déploiement de la mise à jour gratuite Sealed Truth pour STALKER 2. Ce contenu inédit, qui célèbre l'annonce du futur DLC Cost of Hope, invite les joueurs à percer les lourds secrets du terrifiant laboratoire X-18.
STALKER 2 lance sa mise à jour gratuite, avec de nouvelles quêtes
L'univers impitoyable de la Zone s'enrichit une nouvelle fois. GSC Game World vient tout juste de déployer une mise à jour de contenu inédit pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Baptisée Sealed Truth, cette mise à jour gratuite arrive à point nommé pour célébrer la révélation officielle de la prochaine grande extension du titre, le DLC Cost of Hope, comme annoncé il y a quelques jours. Les développeurs ukrainiens prouvent ainsi leur volonté de maintenir un suivi constant de leur œuvre, tout en récompensant la fidélité de leur communauté avec des ajouts narratifs particulièrement soignés.

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Une descente vertigineuse dans le laboratoire X-18

Le cœur de cette nouvelle mise à jour réside dans l'ajout d'une trame narrative inédite qui tourne autour de l'un des lieux les plus emblématiques et redoutés de la franchise : le mystérieux X-Lab. Enfouis profondément sous la surface irradiée de la Zone, ces laboratoires secrets sont restés scellés derrière des portes blindées massives, dissimulant les conséquences désastreuses d'expériences scientifiques ayant terriblement mal tourné. Les rumeurs vont d'ailleurs bon train parmi les stalkers qui arpentent les terres désolées.

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Il se murmure avec insistance que Diod, un technicien bien connu opérant depuis la Décharge, aurait mystérieusement réussi à obtenir un accès aux niveaux inférieurs du tristement célèbre laboratoire X-18.

Un contrat lucratif mais potentiellement mortel

Personne ne sait véritablement ce qui se trame dans ces profondeurs obscures, et c'est précisément là que le joueur intervient. Diod ne semble pas intéressé par le pillage d'artefacts ou de matériel de valeur, mais cherche plutôt à mettre la main sur quelque chose dont il a désespérément besoin. Il s'avère que Skif, le protagoniste de cette aventure, est probablement le seul individu de toute la Zone capable de l'escorter à l'intérieur de ce complexe souterrain. Sur le papier, l'accord paraît d'une simplicité enfantine : garantir un accès sécurisé au laboratoire en échange d'une rémunération particulièrement généreuse.

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Les joueurs doivent se préparer à une expédition sous haute tension. Cette mission propose un équilibre parfait entre des risques immenses et des récompenses exceptionnelles. En plus du paiement promis par le technicien, les explorateurs les plus courageux pourraient bien découvrir des connaissances perdues depuis des décennies, des équipements de pointe extrêmement utiles pour la survie, ou même des secrets bien plus sombres dissimulés dans les entrailles du complexe scientifique.

Ce contenu additionnel offre ainsi un nouveau contexte narratif passionnant qui vient épaissir le mystère global entourant les expériences menées dans la Zone. GSC Game World précise que cet ajout gratuit est une façon de remercier chaleureusement les joueurs pour leur engagement continu, tout en préparant le terrain pour les bouleversements majeurs que promet l'extension Cost of Hope, qui arrive cet été.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Stalkers (invité) Le 15/04/2026 à 07:45

Bonjour

J'espère que cette mise à jour va résoudre le pb de bug dans le tunnel sur l'île ?