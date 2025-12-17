STALKER 2 s'offre une énorme mise à jour pour son anniversaire, avec 5 heures de contenu

GSC Game World vient de déployer Stories Untold, une mise à jour de contenu gratuite pour S.T.A.L.K.E.R. 2. Au programme : cinq heures de jeu supplémentaires, de nouvelles quêtes, des lieux inédits et des ajustements majeurs pour les modes de difficulté les plus exigeants.
Les arpenteurs de la Zone ont une excellente raison de dépoussiérer leur équipement et de vérifier leur compteur Geiger. GSC Game World vient de surprendre sa communauté avec le déploiement de Stories Untold, une mise à jour de contenu entièrement gratuite pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
. Loin d'être un simple correctif technique, cette update injecte une dose massive de nouveautés narratives, promettant de prolonger l'immersion dans cet univers post-apocalyptique impitoyable
.
Une nouvelle menace invisible
Le cœur de cette mise à jour réside dans l'ajout d'une trame scénaristique inédite, un peu plus d'un an après la sortie de STALKER 2. Les développeurs annoncent plus de cinq heures de jeu supplémentaires
, un chiffre qui variera évidemment selon votre rythme d'exploration et votre prudence face aux anomalies. L'intrigue tourne autour d'un phénomène inquiétant qui frappe les habitants de la Zone.
Découvrez la mystérieuse transmission qui donne aux stalkers des maux de tête, des saignements de nez et même des hallucinations.
Cette quête, accessible après avoir quitté la région de Zalissya, vous demandera de faire des choix cruciaux. Allez-vous aider les scientifiques et les autres stalkers à élucider ce mystère ? Vos décisions façonneront le destin des personnages que vous rencontrerez. Au total, ce sont 8 nouvelles missions, 6 personnages inédits et 3 objets uniques qui viennent enrichir le lore du jeu
.
Exploration et conséquences
L'extension ne se contente pas d'ajouter des dialogues étant donné qu'elle modifie physiquement la carte. Sept nouveaux lieux sont désormais ouverts à l'exploration
. Des zones autrefois jonchées de ferraille rouillée ou infestées de mutants peuvent devenir des points stratégiques. L'évolution de votre quête pourrait même conduire à la création d'un nouveau hub dans la région de la Forêt Brûlée, attirant ainsi plus de population dans ce secteur désolé. Cependant, comme toujours dans la Zone, rien n'est garanti et tout dépendra de votre approche
.
Pour vous aider dans ces nouvelles péripéties, l'arsenal s'étoffe avec le GP37V2
. Il s'agit d'une version modifiée du fusil GP37, équipée d'un silencieux et d'une lunette à faible grossissement, conçue pour les tireurs tactiques privilégiant les modes coup par coup ou rafale.
Ajustements pour les vétérans et correctifs
Enfin, GSC Game World a écouté les retours concernant la difficulté. Une modification majeure concerne le mode « Maître » et le mode « Expédition ». Les joueurs peuvent désormais activer une option de sauvegarde manuelle permanente via les paramètres. Cela permet d'effectuer des sauvegardes rapides (F5) et manuelles, simplifiant ainsi la progression pour ceux qui trouvaient la punition trop sévère, sans pour autant sacrifier l'intensité des combats.
En parallèle, de nombreux correctifs techniques ont été appliqués, réglant notamment des problèmes de spawn d'artefacts, optimisant les modèles de mutants et corrigeant le pathfinding des PNJ lors des émissions à l'usine de ciment ou à Zalissya.
Rappelons, pour conclure, que STALKER 2
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, selon différentes éditions, sur PC :
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