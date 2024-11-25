STALKER 2 : Solder, faut-il le tuer ou l'assommer ?

Vous vous demandez quel est le meilleur choix à faire lors de la rencontre avec Solder, entre le tuer ou l'assommer ? Nous vous aidons à prendre votre décision dans STALKER 2, sans vous spoiler.
En suivant l'histoire, vous aurez des choix à faire, qui vont impacter le reste de l'aventure STALKER 2
. Rien d'étonnant lorsque nous savons que le titre possède plusieurs fins.
Quoi qu'il en soit, l'une des premières missions de taille vous demandera d'aller parler à quelqu'un se prénommant le Loucheur
, avec un premier choix à faire. Ensuite, peu de temps après, vous allez devoir vous rendre dans un endroit nommé la Sphère, à la rencontre d'un nouveau PNJ, celui-ci plus hostile, du nom de Solder
. Là encore un choix devra être fait : tuer Solder ou l'assommer
. Retour sur le meilleur choix à faire avec Solder dans STALKER 2
.
Faut-il tuer ou assommer Solder dans STALKER 2 ?
Il n'existe ici que deux chemins possibles avec cette quête : le tuer ou l'assommer une fois que l'échange entre vous et lui est terminé
, et la petite bagarre également. Retour sur les répercussions des deux actes, afin de vous aider dans votre choix, sans vous spoiler la suite de l'aventure STALKER 2.
Tuer Solder
Une fois le combat terminé, et l'arme de Solder
obtenue, vous pourrez le tuer ou l'assommer. Si vous optez pour cette première option, peut-être parce que vous n'aimez pas que l'on vous attaque, ou que vous ne croyez pas ses propos, sachez que cela n'aura guère de conséquences négatives sur la suite de l'aventure.
Cela marquera simplement la fin de votre histoire avec Solder. Avec sa réputation très compliquée, il ne vous sera rien reproché si vous appuyez sur la gâchette.
Assommer Solder
En assommant Solder, la suite de la quête est exactement la même. Vous allez pouvoir récolter les quelques objets présents dans son QG, et repartir plus ou moins difficilement, tant les ennemis sont nombreux.
Néanmoins, vous vous donnez la possibilité de le recroiser plus tard dans l'aventure, avec une aide bienvenue, sans vous en dire plus. Une mission qu'il est tout à fait possible de réaliser en solo, mais qui sera plus intéressante avec l'aide de Solder.
Le tuer ou l'assommer, quel est le meilleur choix ?
En soi, il n'y a pas de bon ou mauvais choix ici, puisque l'influence directe sur l'histoire est minime. Vous pouvez agir selon vos principes moraux par exemple, ou votre ressenti sur le moment. Vous ne serez pas pénalisé en le tuant, et pas réellement avantagé en l'épargnant, bien que vous aurez l'occasion de le revoir plus tard.
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