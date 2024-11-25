STALKER 2 : Solder, faut-il le tuer ou l'assommer ?



le 25 novembre 2024 à 17h45 Publié par Corentin Rimbert le 25 novembre 2024 à 17h45

Vous vous demandez quel est le meilleur choix à faire lors de la rencontre avec Solder, entre le tuer ou l'assommer ? Nous vous aidons à prendre votre décision dans STALKER 2, sans vous spoiler.